Bewohner ertappen nächtlichen Schuh-Dieb auf frischer Tat

Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Kirschweg in Buttlar haben am Montag gegen 0.30 Uhr einen Mann überrascht, der aus dem unverschlossenen Gebäude mehrere Paar Schuhe entwenden wollte.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu Schuh-Diebstählen. Ob der 33-Jährige auch dafür verantwortlich ist, muss die Polizei im Wartburgkreis nun ermitteln. jce

Quelle: Hersfelder Zeitung

