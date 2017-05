15-Jähriger wird in Mansbach durch Schuss verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mansbach. Ein 15-jähriger Schüler aus Mansbach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ist am vergangenen Donnerstag gegen 14.30 Uhr durch einen Schuss im Schulterbereich verletzt worden.

Ein Unbekannter feuerte den Schuss vermutlich aus einem Luftdruckgewehr ab. Das teilt die Polizei Bad Hersfeld mit.

Der Junge war mit seinem Mofa auf der Milseburgstraße in Mansbach unterwegs und wollte an Himmelfahrt Bekannte besuchen. Während der Fahrt bemerkte er plötzlich einen starken Druck als er am Oberkörper von einem Projektil getroffen wurde.

Leicht verletzt

Der Junge schaffte es, die Kontrolle über das Mofa zu behalten und ohne Sturz weiterzufahren. Er wurde leicht verletzt und musste sich ambulant in ärztliche Behandlung begeben.

Bereits im Januar dieses Jahres hatte eine Bürgerin aus Mansbach nach Angaben der Polizei eine verwundete Katze gemeldet. Auch das Tier war mit einem Luftgewehr beschossen worden.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter 06621 / 932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

