Unfall in Hersfeld-Rotenburg: Hebebühne  abgestürzt, zwei Verletzte

Hohenroda. Zwei Männer sind bei der Fachausstellung "Platformers' Days" in Hohenroda verletzt worden. Eine Hebebühne war dort aus etwa zehn Metern Höhe abgestürzt.

Der Unfall im Hotelpark Hohenroda im Kreis Hersfeld-Rotenburg passierte gegen 11 Uhr am Samstag. Auch die Feuerwehr war zunächst alarmiert worden, der Einsatz wurde aber abgebrochen.

Bei der Messe handelt es sich laut Veranstalter um die wichtigste offene Fachausstellung für mobile Hebetechnik und mobile Höhenzugangstechnik im deutschprachigen Raum Europas. Unter anderem werden dort Stapler, Kräne und Arbeitsbühnen gezeigt.

Verletzte kamen ins Krankenhaus

Die bei dem Unglück verletzten Männer - einer um die 50 und einer um die 60 Jahre alt - erlitten ersten Informationen nach Risswunden und Prellungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, konnten dies inzwischen aber wieder verlassen, wie Veranstalter Oliwer Sven Dahms am Sonntagvormittag mitteilte. Zum Glück sei nicht mehr passiert, so Dahms, was allerdings auch daran gelegen habe, dass die Männer natürlich vorschriftsmäßig angegurtet gewesen seien.

Seit nunmehr 19 Jahren finde die Fachausstellung "Platformers' Days" in Hohenroda statt - bisher immer unfallfrei. Etwa 2500 Besucher zählt Dahms an zwei Tagen. Auch 2020 soll die Messe wieder in Hohenroda stattfinden.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Die Hebebühne wurde sichergestellt, entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei betrug die Absturzhöhe zwölf Meter, laut Veranstalter eher acht.

