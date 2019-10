Neue Verkaufsstrukturen setzen kommunale und private Waldbesitzer unter Druck 

Dass der Wald in einem desolaten Zustand ist, treibt im Moment nicht nur Waldbesitzer, sondern alle Naturliebhaber und -schützer um.

Obendrein müssen sich die Waldbesitzer mit der künftigen Vermarktung ihres Holzes befassen, was ihnen angesichts des aktuell übersättigten Marktes zusätzlich Probleme bereitet. Nach einer kartellrechtlichen und gerichtlich bestätigten Entscheidung darf Hessen Forst künftig nicht mehr das Holz der Waldbesitzer vermarkten, die über 100 Hektar Wald besitzen. Die Entscheidung steht seit zwei Jahren fest, ab 2022 ist Hessen Forst raus.

Bislang gibt es kaum eine konkrete Entscheidung, wie die Vermarktung aussehen soll. Dabei geht es um Geld, besonders waldreiche Kommunen konnten mit dem Verkaufserlös aus ihrem Wald ihre Haushaltszahlen verbessern.

Bad Hersfeld zum Beispiel, das über 812 Hektar Wald verfügt, konnte nach Angaben von Fachdienstleiter Johannes van Horrick in den Vor-Friedrike-Zeiten etwa 50 000 Euro jährlich erlösen. Jetzt arbeite man mit Hochdruck an einer Lösung für die Vermarktung. Sie wird auch Thema beim traditionellen Waldbegang der Stadtverordneten am nächsten Freitag sein. Verlässlichkeit sei wichtig beim Holzverkauf, deshalb brauche man entsprechende Strukturen. Eine Lösung könne die vom Land vorgeschlagene große Vermarktungsorganisation für ganz Nord-Osthessen sein.

Der Primus unter den kommunalen Waldbesitzern ist die Stadt Rotenburg mit fast 1300 Hektar Wald. Der Erlös aus dem Holzverkauf war vor der von Sturm Friederike ausgelösten großflächigen Krise im Wald stets sechsstellig. Die Stadtverordneten haben sich festgelegt: Sie wollen Beförsterung und Holzvermarktung künftig in eine private Hand geben. Und das schnell: Rotenburg will noch vor dem Ende 2021 auslaufenden Vertrag mit Hessen Forst aussteigen, erklärte Bürgermeister Christian Grunwald. Er hatte früh dafür geworben, dass sich Kommunen zusammenschließen und ihren Wald gemeinsam vermarkten – allerdings ohne Resonanz.

Gut vorstellbar ist die Zusammenarbeit mit Rotenburg inzwischen zum Beispiel für die Gemeinde Nentershausen, die über 240 Hektar Wald verfügt, sagt Bürgermeister Ralf Hilmes. Eine Entscheidung sei jedoch noch offen.

Das trifft für die meisten Waldbesitzer zu: Auch in der Gemeinde Cornberg, die über 150 Hektar Wald verfügt, hält man eine Kooperation mit Nachbarn für sinnvoll. Bürgermeister Achim Großkurth stellt aber klar, dass eine Organisation für ganz Nord-Osthessen keine Lösung sein könne. Sie wäre viel zu groß, die kleinen Waldbesitzer könnten aufgrund fehlenden Personals auf der Strecke bleiben, meint Großkurth.

Damit ist er im Übrigen nicht allein: Auch die die Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Rotenburg, Veronika Roglin, die immerhin 700 Waldbesitzer, darunter auch Kleinstbesitzer mit weniger als fünf Hektar, vertritt, will dieses Wagnis nicht eingehen: „Mit einer solchen Struktur versucht das Land nur, die Kontrolle über den Wald zu behalten“, sagt sie. Roglin geht davon aus, dass sich die FBG mit einem Nachbarn zusammenschließen und Beförsterung und Vermarktung privat vergeben werde.

Ihr Bad Hersfelder FBG-Kollege Carsten Marwick erklärte, dass seine Organisation erst Anfang November entscheiden werde. Haunetals Bürgermeister Gerd Lang, der auch Vorsitzender der FBG Haunetal/Niederaula ist, berichtete von bereits laufenden Gesprächen mit einem privaten Holzvermarkter. Man überlege auch, sich mit anderen FBG zusammenzuschließen. Denkbar sei eine Kooperation mit Eiterfeld/Schlitz.

Alheim und Bebra: Natur statt Wirtschaft?

Muss der Wald überhaupt bewirtschaftet werden? In der Gemeindevertretung von Alheim hat man schon laut nachgedacht, ob es nicht sinnvoller ist, den Wald sich selbst zu überlassen. „Das bringt uns Ökopunkte, und die sind wertvoller als ein paar Euro fürs Holz“, sagt Bürgermeister Georg Lüdtke. Entschieden ist aber in Alheim noch nichts. Auch Bebras Bürgermeister Uwe Hassl könnte sich den Naturwald vorstellen. Aufforstung lohne sich nicht. Bebra hat 340 Hektar Wald. Für möglich hält es Hassl auch, den Wald an eine Solarfirma zu verkaufen, die anstelle des Waldes CO2-neutrale Sonnenenergieflächen nutzt, um Solarstrom zu produzieren. Er habe schon mit einem Investor darüber gesprochen. Immerhin gebe es keine Antwort auf die Frage, wo der Strom für die E-Mobilität herkommen soll.