Holzschuppen in Friedlos niedergebrannt

Ungeklärte Ursache

Einsatz: In Friedlos brannte ein Schuppen.

Ein direkt an einem Wohnhaus stehender Holzschuppen ist am Montag gegen 15.30 Uhr in Friedlos niedergebrannt.

Friedlos - Einsatzkräfte der Ludwigsauer Feuerwehren unter Atemschutz löschten den mit Brennholz gefüllten Schuppen schnell ab und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude. Durch die enorme Hitze waren bereits einige Rollläden an dem Haus geschmolzen. Zudem muss das gesamte Wohnhaus nun aufgrund der starken Rauchentwicklung belüftet werden. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens liegen noch keine exakten Angaben vor. yk/rey