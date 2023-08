Pilgerführer und Pilgerpass

Hotel am Dreienberg ist Herberge des Lutherwegs

Von: Daniel Blöthner

Tauschten sich über das Pilgern aus und freuten sich über die Zertifizierung des Hotels Dreienberg als Lutherherberge. Von links Wegepate Gerhard Stephan, Schatzmeister des Vereins Lutherweg in Hessen Thomas Schnick, Hotelinhaber Thorsten Emmerich und Bürgermeister Julian Kempka. © Daniel Blöthner

Das Hotel am Dreienberg in Friedewald ist jetzt offiziell als Lutherherberge zertifiziert worden. Damit gibt es nun schon zwei offizielle Unterkünfte für Pilger auf dem Lutherweg in Friedewald. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen pilgern“, berichtet Thorsten Emmerich, Inhaber des Hotels, „durch die Pandemie wurden es sogar noch mehr.

Eine genaue Zahl nennt er nicht, aber er ist überzeugt, sie liege allein gemessen an den Gästen in seinem Hotel im dreistelligen Bereich pro Jahr. Bürgermeister Julian Kempka erklärt: „Ich bin stolz darauf, dass wir in Friedewald eine Station des Lutherweges und jetzt auch ein weiteres zertifiziertes Hotel haben.“



Der Lutherweg führt von Worms bis nach Eisenach. Rund 25 zertifizierte Unterkünfte finden sich auf dem Weg, doch Pilger kommen auch in privaten Wohnungen oder Kirchen unter. Viele Stationen können dabei kostenlos sein, oder es fallen nur Unkosten für das stärkende Frühstück an. Emmerich will das Nebengebäude seines Hotels noch umbauen, sodass günstige Zimmer für Pilger entstehen.



Mit Pilgerführer, Übersichtskarte, Schutzengel und Pilgerstoff sind Pilger bestens für die Strecke gerüstet. © Daniel Blöthner

Wer sich als Pilger für seine Unterkunft entscheidet, darf sich zudem über einen kleinen Schutzengel als Präsent freuen. Ein spezielles Bier namens Pilgerstoff hat Emmerich zusätzlich in sein Angebot aufgenommen. „Es ist immer interessant, sich mit den Pilgern auszutauschen“, weiß Emmerich. „Pilger finden in der Stille zu sich selbst und können im Anschluss ganz gezielt über die Dinge sprechen, die sie beschäftigen – auch über Sorgen und Ängste“, erklärt Thomas Schnick, der Schatzmeister des Vereins Lutherweg in Hessen, der zur Zertifizierung nach Friedewald gekommen ist.



Pilgerführer und Pilgerpass

„Wer den Lutherweg pilgern will, kann sich bei uns einen Plan und den Pilgerführer bestellen“, sagt Thomas Schnick. Viele bestreiten den Weg alleine, doch es gibt auch Paare und Gruppen, die pilgern. „Es ist der Sinn des Pilgerns, zu sich zu finden“, ergänzt Schnick, der, ebenfalls ehrenamtlich, als Notfallseelsorger arbeitet und für den das Pilgern ein Ausgleich zu diesem anspruchsvollen Ehrenamt ist. Beim Pilgern ist Minimalismus angesagt. Frühstück und Abendbrot genügen vielen. Auch auf das Handy wird gerne verzichtet. „Pilgern ist gut, um sich dem schnelllebigen Alltag zu entziehen.“



Der ganze Stolz eines Pilgers ist übrigens der Pilgerausweis, berichtet Gerhard Stephan, einer der Wegepaten in Friedewald. In dem kleinen Heft sind 60 Felder Platz für die Stempelstationen entlang des Weges. Die Stempel sind in der Regel öffentlich zugänglich in speziellen Kästen, wie auch an der Kirche in Friedewald. Emmerich hat sich auch schon einen eigenen Stempel für die Pilgergäste im Hotel gemacht. Wer auf der Wartburg mit vollem Stempelheft ankommt, darf sich eine Urkunde mit dem eigenen Namen ausstellen lassen.

Informationstafeln zum Lutherweg – wie hier an der Ortsmitte Friedewalds - informieren zu den Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung. © Daniel Blöthner

Noch in diesem Jahr will der Verein übrigens eine weitere Broschüre veröffentlichen. Darin werden elf Rundwege am Lutherweg beschrieben, die abseits des eigentlichen Pilgerweges als Tagestour begangen werden können. Für Friedewald bietet sich da der Dreienberg an. Der Verein Lutherweg in Hessen verpflichtete sich bei der Gründung 2017 für fünf Jahre, sich um alles den Weg Betreffende zu kümmern. „Wir machen es aber weiter“, erklärt Thomas Schnick überzeugt. Finanziert wird der Verein durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Viele Städte, Gemeinden und Landkreise, durch die der Lutherweg führt, sind Mitglied. Allein im Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat der Lutherweg rund 72 Kilometer Strecke von Breitenbach am Herzberg bis Heringen zu bieten. Die Wegepaten laufen ihre Etappen mehrmals im Jahr ab und kümmern sich auch abseits davon um gemeldete Mängel an den Wegen – alles ehrenamtlich.