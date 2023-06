HZ-Festspielmatinee in der Stiftsruine bot erste Einblicke in die Produktionen

Von: Daniel Göbel

Teilen

Eingespieltes Team: Das Ensemble von „König Lear“ präsentierte beim HZ-Matinee eine Szene aus dem Stück. Gespielt wird Lear von Charlotte Schwab (Mitte). © Steffen Sennewald

Mit der HZ-Matinee bekamen die Besucher in der ausverkauften Stiftsruine am Sonntagvormittag exklusiv und erstmalig Einblicke in die Produktionen der diesjährigen Festspiele und einen Eindruck dessen, auf was wir uns im Sommer freuen dürfen.

Bad Hersfeld – So viel vorab: In dieser Festspielsaison wird es auf der Bühne sehr musikalisch – und das nicht nur in den Musical-Stücken, wie erste Kostproben eindrucksvoll gezeigt haben.

So startete die Festspielmatinee direkt mit einer Szene aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“. Jesus, verkörpert von Andreas Bongard, wird dabei zum Mittelpunkt einer akrobatisch tanzenden Meute. Das Ensemble wirkt zu dem Song „Weil ihr ach so heilig seid“ quicklebendig, ein geradezu perfekter Einstieg, bei dem sich die Energie auf der Bühne direkt aufs Publikum überträgt.

Schaurig-schön: Das Kinderstück „Das kleine Gespenst“ sorgte für ordentlich Wirbel auf der Bühne. © Steffen Sennewald

Nach diesem Paukenschlag begrüßten HZ-Geschäftsführer Markus Pfromm und Redaktionsleiter Kai Struthoff die Gäste in der sonnendurchfluteten Stiftsruine. Intendant Joern Hinkel ließ seiner Vorfreude auf die Festspielzeit freien Lauf. „Wir freuen uns, wenn wir an jedem Abend in so viele strahlende Gesichter blicken können.“



Zwar wirkte knapp zwei Wochen vor der Festspielpremiere schon vieles perfekt, und doch würde in den kommenden Tagen noch vieles passieren. „Wir setzen erst viele kleine Details zusammen. Dann tritt man etwas zurück und blickt mit etwas Abstand darauf, wodurch sich noch einiges ändern kann“, erklärte Hinkel.



Führten durch das Programm: HZ-Geschäftsführer Markus Pfromm (rechts) und HZ-Redaktionsleiter Kai Struthoff (links) im Gespräch mit Intendant Joern Hinkel. © Steffen Sennewald

Bürgermeisterin Anke Hofmann freue sich ebenfalls sehr auf ihre erste Festspielzeit als Bürgermeisterin. Man wolle den Besuchern der Stadt ein unvergessliches Erlebnis bieten. Daher unterstrich sie nochmals den Aufruf an die Kaufleute in der Innenstadt, die Schaufenster möglichst passend zu den Festspielen in Pink zu dekorieren. Zudem gebe es auch wieder ein tolles Rahmenprogramm, etwa Tanz und Bewegung für alle Generationen.



Mit Spannung wurde dann eine Szene aus König Lear präsentiert. Nachdem sich der greise König dazu entschieden hatte, sein Reich an seine Töchter aufzuteilen, irrt er geistesverloren und verwirrt durch ödes Land und scheint nicht mehr ganz klar bei Verstand zu sein. Die Cellomusik lässt das Ganze noch dramatischer wirken, dazu singen die drei Närrinnen gekonnt synchron „Ein Sturm zieht auf“. Dann stürmt plötzlich Edmund, der Sohn des Grafen Gloucester auf die Bühne, der mit einer sehr starken Bühnenpräsenz von Phillip Henry Brehl verkörpert wird.



Ausverkauftes Haus: Die Plätze in der Stiftsruine waren gefüllt. © Steffen Sennewald

Schauspielerin Charlotte Schwab erklärte anschließend, dass es für sie nicht ungewöhnlich sei, einen Mann zu spielen, das habe sie bereits fünfmal gemacht. „Es ist vielmehr die Geschichte, auf die es ankommt und wie das Stück geschrieben ist.“



Mit „Das kleine Gespenst“, wird es auch wieder ein Kinderstück geben, das für die ganze Familie geeignet ist und für jede Menge Heiterkeit sorgt, aber durchaus auch zum Gruseln einlädt. Verkörpert wird das kleine Gespenst von Sophia Euskirchen, die auf der Bühne mit gleichzeitigem tanzen, singen und springen beeindruckt – inklusive Hechtsprung in eine Kiste. Für Regisseur Oliver Urbanski könnte es kein passenderes Kinderstück in den Gemäuern der Stiftsruine geben.



Mit ihrem Gesang verzauberte die in Berlin lebende US-Amerikanerin Sidonie Smith die Besucher. Sie zeigte eindrucksvoll mit dem Stück „Wie soll ich ihn nur lieben“, wie man binnen Sekunden von gewaltiger Stimmkraft in fast schon zerbrechlich-gefühlvolle Töne wechselt – und die Hörer dabei auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitnimmt.



Zum Abschluss der HZ-Matinee gab das Ensemble von „Jesus Christ Superstar“ das Stück „Das letzte Abendmahl“ zum Besten. Schade, dass danach erst einmal Schluss ist. Aber zum Glück dauert es ja nicht mehr lang, ehe die 72. Auflage der Festspiele eröffnet wird. (Daniel Göbel)