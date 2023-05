Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg öffnen die Freibäder

Von: Laura Hellwig

Hier entsteht ein neuer Spielplatz: Arno Schallhorn von der Firma Hübner Spielplatzbau im Einsatz im Geistalbad Bad Hersfeld. © Laura Hellwig

Von den Preissteigerungen im Energiesektor bleiben auch die Freibäder im Landkreis Hersfeld-Rotenburg nicht verschont.

Für die Badegäste bedeutet das, dass in einigen Bädern die Eintrittspreise erhöht werden mussten. Außerdem sind Attraktionen wie der Strömungskanal im Geistalbad in Bad Hersfeld nicht den ganzen Tag über in Betrieb, erklärt Betriebsleiter Kay Thimet. In Philippsthal, Schenklengsfeld, Kirchheim und Nentershausen ist Kay Thimet Betreiber des Freibades. Unter anderem in Schenklengsfeld, Kirchheim und Bad Hersfeld müssen sich die Gäste auf erhöhte Eintrittspreise einstellen.



Neben Thimet sagen auch andere Badbetreiber im Kreis auf Nachfrage unserer Zeitung, dass man die Hoffnung habe, möglichst mit Sonnenenergie (Solarabsorber) die Schwimmbecken aufheizen zu können und die Zusatzheizung abgeschaltet zu lassen. In Bad Hersfeld sei das nicht möglich, sagt Thimet. Hier gibt es keine Solar-Absorber. Das Naturschwimmbecken des Fritz-Kunze-Bades wird allein durch die direkte Sonneneinstrahlung beheizt.



Im Landkreis gibt es elf Freibäder, außerdem vier weitere in den angrenzenden Kommunen Eiterfeld, Oberaula, Vacha und Sontra. Sie alle bereiten sich seit einigen Wochen auf den kurz bevorstehenden Saisonstart vor. Becken leeren, reinigen, neu befüllen und Proben nehmen – das gehört bei jedem Freibad zum Programm. In einigen Bäder wurde zudem saniert und gebaut. In Philippsthal und Bebra sind die Freibäder bereits geöffnet – in Philippsthal seit dem 2. Mai, in Bebra seit gestern.



Bevor gestern die ersten Besucher ins kühle Nass des Biberbades in Bebra springen konnten, haben die Mitarbeiter das 2000 Kubikmeter fassende Becken gereinigt und neu befüllt. Die Vorbereitungen liefen ohne Komplikationen, an den Außenanlagen wurden wenige Reparaturen vorgenommen. Allein das Auffüllen mit frischem Wasser dauert mehrere Tage, erklärt Gerald Mock, Betriebsleiter Abwasserbetrieb Bebra. Insgesamt brauche man hier vier bis sechs Wochen Vorlaufzeit. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr soll das Biberbad dieses Jahr auch wieder montags geöffnet sein.



Endlich wieder Eis schlecken, Freibad-Pommes essen, sonnen und baden – wenn das Wetter stimmt. Über viel Sonnenschein freuen sich die Freibad-Betreiber in diesem Jahr gleich doppelt.



Zum einen kommen dann hoffentlich wieder viele Gäste ins Bad, nachdem im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie noch deutlich präsenter war, erklärt Kay Thimet, der für fünf Freibäder im Landkreis zuständig ist. Zum anderen könne dann auch auf zusätzliches Heizen verzichtet und Energie gespart werden.



Aus der Perspektive der Thimet-Bäderbetriebe ist das Geistalbad in Bad Hersfeld das Freibad mit dem höchsten Energiebedarf, denn hier gibt es keine Solar-Absorber, die mit Sonnenenergie die Becken aufheizen.



Im Geistalbad in Bad Hersfeld gibt es eine neue Attraktion: Ein neuer Spielplatz wurde gebaut. „Der Alte war in die Jahre gekommen“, erläutert Thimet. Auch in Ronshausen hat sich einiges getan vor der neuen Saison. Bürgermeister Markus Becker erklärt, dass man das Beachvolleyballfeld erneuert hat. Außerdem waren in den vergangen Tagen noch einige Bauarbeiten im Gange – das Dach und die darauf befindlichen Absorbermatten werden erneuert. Außerdem gibt es im Freibad jetzt freies W-Lan dank des Projektes „Digitale Dorflinde“. In Kirchheim wurde ebenfalls saniert: Putz- und Malerarbeiten, Türen wurden ausgetauscht und der Duschbereich neu gestaltet. Im Fritz-Kunze-Bad können sich die Besucher über ein Sonnensegel am Sandstrand freuen.



Für mehr Schatten auf der Liegewiese des Rotenburger Waldschwimmbades sollen in den kommenden Jahren neu gepflanzte Bäume sorgen, erklärt Ralf Wassermann von der Stadt Rotenburg. „Wir sind bemüht, die Standards und den Status quo zu halten“, sagt er. In Rotenburg sei man in diesem Jahr wieder mit dem gewohnten Personalstand vor Ort.



In den Freibädern der Thimet-Bäderbetriebe sei man personell gut aufgestellt. Außerdem beschäftigt Thimet wieder zahlreiche Saisonkräfte, die Rettungsschwimmer sind und an Tagen, an denen im Bad viel los ist, die Schwimmmeister unterstützen.



Auch in den anderen befragten Kommunen Ronshausen, Bebra und Heringen ist die Personallage stabil. Im Biberbad und Fritz-Kunze-Bad gibt es Unterstützung von Freiwilligen der DLRG, so die Verantwortlichen.

