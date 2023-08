Im selbst restaurierten Oldtimer zur Hochzeit ins Kloster Haydau

Königlich zum Traualtar

+ © Mario Reymond Jetzt ist es geschehen: Wie bereits im Juni 2020 in unserer damaligen Oldtimer-Serie angekündigt, ist Cecilia Jutzi aus Niederaula am vergangenen Samstag von ihrem Vater Eldert Groos in einem Daimler Sovereign 4.2 zu ihrer kirchlichen Trauung ins Kloster Haydau gefahren worden. Den britischen Oldtimer hatten die beiden in den vergangenen Jahren gemeinsam restauriert. © Mario Reymond

Im Juni 2020 haben wir für unsere damalige Oldtimerserie auch Cecilia Groos (heute Jutzi) und ihren Vater Eldert in Niederaula besucht.

Niederaula - Die beiden hatten seinerzeit einen britischen Daimler Sovereign 4.2 aus dem Jahre 1967 in der Garage stehen, den sie von Grund auf restaurierten. Unter anderem auch dafür, dass Cecilia irgendwann einmal in diesem Fahrzeug zur eigenen Trauung gefahren wird. Und das war nun am vergangenen Samstag der Fall.

Die Fertigstellung des Oldtimers ist dabei fast schon zu einer Punktlandung geworden. Erst im Mai dieses Jahres sind die beiden mit dem Fahrzeug fertig geworden. Und so ging es für Vater und Tochter im Sovereign 4.2 von Niederaula nach Morschen ins Kloster Haydau, den Trauungsort. Das hatte fast schon etwas Royales, denn in einem ähnlichen Modell – einem Daimler DS 420 – ist zu Lebzeiten auch die britische Königin Elisabeth II. immer wieder zu den unterschiedlichsten Anlässen chauffiert worden.

Viel hat sich seit unserem Bericht vor etwas mehr als drei Jahren im Leben von Cecilia verändert. Vor einem Jahr, am 27. August 2022, heiratete sie ihren langjährigen Partner Torben Jutzi – direkt nebenan im Niederaulaer Standesamt. Und seit dem 23. Dezember sind die beiden Eltern der kleinen Amalia. Aktuell studiert die heute 27-Jährige an der Universität Kassel Umweltingenieurwesen. Wie ihr Vater Eldert, der bei der Kirchheimer Bickhardt Bau als Tiefbauingenieur beschäftigt ist, möchte auch Cecilia für das Kirchheimer Unternehmen arbeiten. Reingeschnuppert hat sie bereits als Werksstudentin und dabei so richtig Gefallen gefunden, wie ihr Vater bestätigt.

+ Fingerspitzengefühl: Das Einstellen des Vergasers hatte Cecilia übernommen. Das sei ihrer Ansicht nach auch der schwierigste Part bei der gesamten Restauration des Oldtimers gewesen. © Eldert Groos

Den 26. August als Termin für die kirchliche Trauung hatten Cecilia und ihr Mann ganz gezielt ausgewählt. „So haben wir mit unseren Gästen ganz gezielt in unser zweites Ehejahr hinein feiern können“, erklärt die Braut.

Der Artikel aus der HZ-Oldtimerserie „Alte Schätzchen“ vom 20. Juni 2020 ist online über den folgenden Link zu finden:

hersfelder-zeitung.de/lokales/niederaula-breitenbach/vater-und-tochter-aus-niederaula-restaurieren-einen-daimler-aus-1967-13812418.html?fbclid=IwAR275Gl1suXL7Z6ym9J6C1SUnK7dynHXE92NU9XCDJvlfmzUzksKPGdFVw8

Von Mario Reymond