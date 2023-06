In der Disco „Count Down“ in Eiterfeld-Ufhausen bebte die Tanzfläche

Serie Nachtfieber

+ © Privat Eine Polonäse durch den Saal: Auf der Tanzfläche im „Count Down“ in Eiterfeld-Ufhausen flogen die Löcher durch den Käse. Jahrelang konnten die Gäste beides haben: Erst Verpflegung im Veranstaltungsraum nebenan und dann viel Musik und Tanz in der Disko. © Privat

In unserer Region lockten einst zahlreiche Diskotheken das Partyvolk. Die meisten davon existieren längst nicht mehr. In unserer Serie „Nachtfieber“ erinnern wir heute an die Disco „Count Down“.

Ufhausen – Die Diskothek „Count Down“ in Eiterfeld-Ufhausen hat die Mitarbeiter und die Betreiber Familie Macheledt zusammengeschweißt. Kein Wunder also, dass beim Gang durch das mittlerweile stillgelegte Gebäude Wehmut bei der kleinen Gruppe aufkommt. „Bands wie die Caballeros haben hier gespielt. Das war ne tolle Zeit. Und der Uwe hat sich nen richtigen Namen gemacht. Der hat alle Gäste mitgenommen“, erinnert sich Werner Macheledt an die geschäftige Zeit im Count Down und seinen inzwischen verstorbenen Bruder Uwe Macheledt.

Der 72-Jährige lässt den Blick über die mittlerweile etwas in die Jahre gekommene Tanzfläche schweifen. Hier, im ersten Stock, liegen Diskothek mit Theke und DJ-Pult, der große Veranstaltungsraum mit Bühne und die Sektbar mit den Stofftapeten. Daneben war die Wohnung der Familie Macheledt, unten die Gastwirtschaft und weitere Partyräume.

+ Diskobetreiber (von links) Uwe Macheledt mit Timo Göttlich und Johannes Abel am DJ Pult. © Privat

Der 23-jährige Maurice Macheledt erinnert sich noch genau daran, wie es war, als Kind Wand an Wand mit der Diskothek zu wohnen. Er nimmt es heute wie damals gelassen. „Man gewöhnt sich an die Lautstärke.“ Und Vater Uwe Macheledt hatte seine Familie und die Diskothek eng beisammen. Die hatte er bereits 1985 von seinem älteren Bruder Werner Macheledt übernommen.

Den Grundstein für das Familien-Business hatten Mutter und Vater, Elisabeth und Friedrich Macheledt, gelegt, die kurz vor der Grenzschließung aus Vacha geflüchtet waren und die ehemalige Gaststätte „Zum Stern“ gekauft und erweitert hatten. 1970 stieg dann der erste Diskoabend im Count Down. „Sonntagabend war immer Disko“, erinnert sich Werner Macheledt.

Und Stefan Biel, der in der Küche mit anpackte, ergänzt: „Es kamen so um die 200 Leute. Manchmal standen die schon vor dem Start vor der Tür, um überhaupt noch reinzukommen.“ Die Stammgäste kamen damals nicht nur aus den umliegenden Dörfern, sondern auch aus Bad Hersfeld und Hünfeld, erinnert sich Biel.

Als Uwe Macheledt das Count Down von Bruder Werner übernimmt, krempelt er das Ganze mit seiner Schwester Helga Beutel zu einer Event-Gaststätte um. „Das heißt, wir haben Familienfeiern, Geburtstage, Hochzeiten und so weiter gemacht.“ Dabei packt die ganze Familie mit an. Vater Uwe brät Schnitzel, Sohn Maurice bestückt das Buffet und dessen Bruder Christopher steht hinter der Theke.

+ Erinnern sich gern an die Zeit im „Count Down“: (von links) Maurice mit seinem Bruder Christopher und Onkel Werner Macheledt vor dem ehemaligen Lokal. © Kim Hornickel

Im Flur der Gaststätte wurden die Feste eingetragen, die Wochenenden waren schon lange im Voraus verplant. Parallel lief der Betrieb der Diskothek weiter. 1992 trifft Carsten Daube Diskobetreiber Uwe Macheledt zum ersten Mal. „Nach kurzer Zeit hat er mich gefragt, ob ich nicht hier Musik machen will“, erzählt der 50-Jährige. Und Daube will, denn „wir waren einfach auf einer Wellenlänge“, erinnert er sich.

Publikum anfangs nur schwer von neuer Musik zu begeistern

Aber auch wenn Daube und Macheledt sich einig waren, das Publikum war anfangs nur schwer von der brandneuen Musik zu begeistern. Die bekam Uwe Macheledt als einer der ersten, hatte er doch gute Kontakte ins Musikgeschäft. Daube erinnert sich noch gut an den Musikgeschmack der Disko-Gäste. „Das Publikum kam anfangs wegen älterer Musik. Da lief Foxtrott eben am besten. Später hat die moderne Musik auch viele Jugendliche angezogen“, erinnert er sich. Gerne erinnern sich Josef Hohmann, Wolfgang Gutberlet und Carsten Daube an die Zeit, in der sie im Count down Platten auflegten.

Wenn gerade kein DJ am Pult steht, nimmt Uwe Macheledt die Musikwünsche selbst entgegen. Sabine Blum, die unter anderem mit Stefan Biel in der Küche gearbeitet hat, erinnert sich besonders gern daran. „Dass die Plattenwünsche erfüllt wurden, das hat auch die Atmosphäre ausgemacht. Sogar wenn es musiktechnisch gar nicht gepasst hat, hat der Uwe den Wunsch immer noch reingequetscht.“

Die Musik zieht aber nicht nur friedliches Partyvolk an. Wie in jeder Disko kracht es auch mal. Aber die „Count Down Familie“, wie sich alle Mitarbeiter noch heute nennen, haben ihre ganz eigene Art damit umzugehen. Toni Bock, Nachbar und Freund der Macheledts, erinnert sich dabei gern an „Tante Hilde“. „Die stand hinter der Theke und hat einen Streit auch mal mit einem Lappen beendet“, sagt der 53-Jährige.

+ Musik und Buffet im Veranstaltungssaal. In Ufhausen bot das Team des „Count Down“ Programm für Familienfeiern. Platz zum Tanzen war hinter der Schiebewand (rechts), die die Diskothek und den Saal trennte. © Privat

Wilde Disco-Jahre: Sicherheitsleute sorgen für Recht und Ordnung

Normalerweise hätten „die Dorfjungs“ aber schnell durchgegriffen und Störenfriede eigenhändig rausgeschmissen, erzählt Stefan Biel. Das habe sich im Laufe der Zeit geändert. Der 61-Jährige erinnert sich noch gut an die ersten Diskojahre. „Am Anfang waren die Leute milde und nicht so aggressiv wie heute.“ 2011 braucht das Team des Count Down dann auch schon Sicherheitsleute, um die feiernden Schulabgänger und ihre Ausschweifungen zu bändigen. „Wir haben draus gelernt“, sagt Werner Macheledt.

In der Coronazeit ändert sich noch einmal alles für die Familie und den Betrieb. Die Disko muss vorerst schließen. Uwe Macheledt und das Team veranstalten Ende Oktober 2021 die letzte große Feier in der Gaststätte. Wenige Monate später stirbt Uwe Macheledt im Alter von 59 Jahren nach Krankheit. Ohne ihn kann und will das Team nicht weitermachen. Heute steht das Gebäude leer. Sohn Maurice und Bruder Werner Macheledt hoffen nun auf einen Gastronomen, der das Lebenswerk der Familie weiterführt. Bisher hat der sich aber nicht gefunden. Und so bleibt es vorerst dunkel in der Disko, die einst vor Leben und lauter Musik brummte. (Kim Hornickel)