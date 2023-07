Oscarpreisträger Tom Schulman war in der Schule eher schüchtern

Oscar-Preisträger Tom Schulmann im Kreise seiner „Mitschüler“: Der amerikanische Drehbuchautor hatte am Freitagabend einen Kurzauftritt in der Wiederaufnahme des Erfolgsstückes „Der Club der toten Dichter“ in der Bad Hersfelder Stiftsruine. © Steffen Sennewald

Oscar-Preisträger Tom Schulmann hat die Bad Hersfelder Festspiele besucht und sogar in seinem Stück „Der Club der toten Dichter“ mitgespielt. Wir trafen ihn zum Interview.

Bad Hersfeld – Der Oscar-Preisträger Tom Schulmann hat am Wochenende die Bad Hersfelder Festspiele besucht und dort sogar eine kleine Rolle in „seinem“ Stück „Der Club der toten Dichter“ gespielt. Unsere Zeitung traf Tom Schulman zu einem exklusiven Interview in Bad Hersfeld. Kai A. Struthoff sprach mit dem amerikanischen Drehbuchautor.

Herr Schulman, herzlich willkommen in Bad Hersfeld! Die wichtigste Frage zuerst: Wie hat Ihnen die Bühnenfassung von Ihrem Stück „Der Club der toten Dichter“ in der Stiftsruine gefallen?

Es war fabelhaft, ich habe es geliebt. Obwohl ich kein Deutsch spreche, habe ich alles verstanden, und es war sehr fesselnd und intensiv. Man konnte weinen und lachen, es war sehr berührend. Es war visuell und dramaturgisch so fantasievoll und die Schauspieler waren fantastisch. Jörn Hinkel hat eine tolle Regiearbeit geleistet.

Wie gefällt Ihnen die Stiftsruine?

Die Stiftsruine ist spektakulär. Ich hatte zwar Fotos gesehen, aber wenn man sie in natura sieht, sind die großen alten Mauern und die schiere Größe des Gebäudes atemberaubend.

Die Geschichte über die Schüler der altmodischen und strengen Welton Academy hat einen autobiografischen Hintergrund. Sie waren selbst auf einer solchen Schule. Welcher der Schüler in dem Stück sind Sie?

Interview mit einem Oscarpreisträger: Tom Schulman mit Redaktionsleiter Kai A. Struthoff nach dem Interview im Hotel zum Stern in Bad Hersfeld. © Monika Liegmann

Das Vorbild für die Schule war die konservative Montgomery Bell Academy, eine reine Jungenschule, aber kein Internat. Ich persönlich identifiziere mich am meisten mit Todd Anderson, weil ich früher ein sehr schüchterner junger Mann war. Ich stotterte zwar nicht, aber ich vermied es, im Unterricht zu sprechen, wann immer es möglich war.

Obwohl „Der Club der toten Dichter“ in den 1950er Jahren spielt, sind viele der Probleme mit dem Bildungssystem, die das Stück aufzeigt, immer noch aktuell. Oder haben sich die Schulen in den USA seither verändert?

Wir erleben gerade einen neuen rückwärtsgewandten Trend im Bildungswesen der USA – besonders in Florida.

Sie meinen, weil es in dem republikanisch regierten Staat neuerdings als Verbrechen angesehen wird, Schüler mit Büchern in Kontakt zu bringen, die als „unzüchtig“ und „anstößig“ gelten?

Ganz genau. In den Schulen herrscht Zensur, vor allem wenn es um kontroverse gesellschaftliche Themen wie die Aufarbeitung von Sklaverei und Rassismus geht. Die Schüler werden in ihren Lernmöglichkeiten bewusst eingeschränkt. Diese repressive Form der Erziehung, die auch in „Der Club der toten Dichter“ dargestellt wird, erlebt derzeit in einigen konservativen Bundesstaaten der USA ein Comeback.

Intendant Joern Hinkel hat uns erzählt, dass er während des Schreibens der deutschen Bühnenfassung in regelmäßigem Kontakt mit Ihnen stand. Worüber haben Sie sich ausgetauscht?

Wir haben vor allem darüber gesprochen, welche Teile des Films auch in der Bühnenfassung vorkommen sollten. Ich habe selbst eine Bühnenfassung für ein Theater in New York geschrieben, aber die war nur 90 Minuten lang. Ich habe viel gekürzt und sogar ganze Figuren weggelassen. Deshalb haben Joern und ich das Stück sehr gründlich überarbeitet, vor allem unter dem Gesichtspunkt, welche Inhalte für ein deutsches Publikum wichtig sind. Dabei habe ich mich vor allem an Joern Hinkel orientiert, denn er kennt sein Publikum ja am besten.

Inwieweit hat Sie Ihre strenge Schule für den Rest Ihres Lebens geprägt? Hat Ihr persönlicher Keating aus dem schüchternen Tom einen späteren Oscar-Gewinner gemacht?

Das weiß ich nicht. Aber das Vorbild für Keating war mein Englischlehrer in meinem zweiten Highschool-Jahr an der Montgomery Bell Academy. Er hatte den gleichen klassischen Geist wie Mr. Keating – und im folgenden Schuljahr kam er nicht mehr zurück. Es gab Gerüchte, dass er eine Affäre mit der Frau oder der Tochter des Schulleiters hatte, so etwas in der Art, sodass wir Schüler nicht wagten zu fragen, was passiert war. Später fand ich heraus, dass er einfach einen besseren Job als Lehrer an einer Universität gefunden hatte. Aber die Tatsache, dass ich nicht wusste, was mit ihm passiert war, beflügelte meine Fantasie.

Obwohl Sie das Drehbuch geschrieben haben, war es letztlich Nancy Kleinbaum, die es in einen Roman verwandelt hat. Unterscheidet sich das Schreiben von Drehbüchern so sehr vom Schreiben eines Romans?

Ich denke schon. Außerdem hatte ich das Drehbuch damals schon fertig und wollte nicht noch einmal in die Geschichte einsteigen und dasselbe Feld als Roman durchpflügen. Es ist durchaus üblich, dass die Filmstudios jemand anderen als den Drehbuchautor mit der Romanfassung des Films beauftragen.

Haben Sie jemals auch einen Roman geschrieben?

Ich habe es versucht, aber es wurde dann doch wieder zu einem Drehbuch. Theaterstücke und Drehbücher haben eine andere Erzählstruktur, einen anderen Rhythmus und einen anderen Stil. In Film und Fernsehen werden die Geschichten mit Dialogen, Handlungen oder aus dem, was nicht gesagt wird, erzählt. In Romanen muss man viel beschreibender sein. Dafür braucht man ein besonderes Talent. Ich glaube, ich bin gut im Dialog und im Erzählen einer Geschichte durch Dramatik, aber ich bin nicht so gut in den anderen Fähigkeiten, die man braucht, um einen guten Roman zu schreiben.

Wie lange dauert es eigentlich, ein Drehbuch wie das für „Der Club der toten Dichter“ zu schreiben?

Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, mehrere Jahre. Aber das eigentliche Schreiben hat nur etwa einen Monat gedauert.

Die zentrale Botschaft des „Clubs der toten Dichter“ ist die Freiheit des Denkens und der Rede. Für viele Deutsche waren das lange Zeit auch die Werte, für die die Vereinigten Staaten von Amerika standen. Und dann kam Donald Trump und dieses Leitbild ging in die Brüche. Was ist da passiert?

Um es auf einen einfachen gemeinsamen Nenner zu bringen: Einwanderung! Ich war schockiert, dass Trump gewählt wurde, aber ich glaube, dass die Frage der Einwanderung der zentrale Grund für seinen Sieg war. Das ist eine Ironie, denn die USA sind dank der Einwanderer zu dem geworden, was sie heute sind. Aber Donald Trump hat von Anfang an gegen Einwanderer, insbesondere aus Mexiko und Südamerika, gewettert. Er hat Ängste geschürt, vor allem bei älteren Amerikanern, dass diese Einwanderer die Gesellschaft verändern würden. Aber die Gesellschaft verändert in der Regel die Einwanderer, weil sie in ihrem neuen Land akzeptiert werden wollen. Ich glaube, in Europa und Deutschland findet derzeit eine ähnliche Diskussion statt. Jetzt mache ich mir allerdings Sorgen, dass Trump wieder gewählt werden könnte.

Außerdem gibt es neue Rassenkonflikte in den USA ...

... obwohl die USA mit Obama gerade ihren ersten schwarzen Präsidenten hatten. Viele dachten, dass das Problem des Rassismus überwunden sei, aber die reaktionären Elemente in der Gesellschaft sind zurückgekehrt. Die USA haben sich nie wirklich mit ihrem Rassismusproblem auseinandergesetzt. Die Menschen würden es vorziehen, diesen Teil der Vergangenheit einfach zu vergessen.

In den USA streiken derzeit Drehbuchautoren und Schauspieler. Unterstützen Sie deren Forderungen?

Ja, sehr sogar, und ich sitze auch im Verhandlungsausschuss der WGA. (Die Writers Guild of America ist die gemeinsame Gewerkschaft der Autoren in der Film- und Fernsehindustrie der Vereinigten Staaten.) Im Kern geht es darum, dass Streaming-Dienste wie Amazon und Netflix das traditionelle Fernsehen zunehmend verdrängen und die Bedingungen diktieren. Drehbuchautoren werden oft nur für ein paar Monate angestellt und bezahlt, sodass es für uns sehr schwierig ist, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Man kann es sich einfach nicht leisten, in Los Angeles oder New York mit einem Durchschnittseinkommen von 60 000 Dollar pro Jahr oder weniger zu leben. Aber ich hoffe, dass es bald eine Einigung geben wird, denn die Unternehmen brauchen alle neue Fernsehsendungen und Filme, und wir werden erst dann wieder arbeiten, wenn sie den Reichtum teilen und die Probleme lösen.

Sie selbst haben gerade einen neuen Film herausgebracht, der ebenfalls autobiografische Züge trägt. Worum geht es darin?

Der Film handelt von einem teuflischen Spiel namens Keno-Pool, einem hoch qualifizierten Glücksspiel mit hohen Einsätzen, an das ich mich aus meiner Jugend in den Billardhallen von Nashville erinnere. Bei Keno konnte man eine Menge Geld verlieren – oder gewinnen. Das Spiel war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts populär, wurde aber in 17 US-Bundesstaaten verboten und ist seitdem durch andere Glücksspiele mit hohen Einsätzen wie Texas Hold’em Poker ersetzt worden. Der Film kommt im Januar in den USA in die Kinos und wird hoffentlich kurz darauf auch in Deutschland zu sehen sein.

Nutzen Sie Ihren Besuch in Bad Hersfeld auch, um durch Europa zu reisen?

Ich bin vor zwei Wochen mit meiner Frau nach Paris geflogen, und wir waren im Loire-Tal und in der Schweiz. Ich war im Sommer 1970 als Student für zwei Monate in Europa und bin mit einem Budget von 5 Dollar pro Tag herumgereist! (Lacht) Ich habe in ziemlich schäbigen Absteigequartieren gewohnt. Seitdem bin ich nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt – jedes Mal, wenn ich einen Besuch plante, war das ein schlechtes Timing, was meine schriftstellerische Arbeit betraf. Ich bin so froh, dass meine Frau und ich die Gelegenheit hatten, hierher zu kommen. (Von Kai A. Struthoff)

Zur Person Tom Schulman Tom Schulmann (72) wurde in Nashville, Tennessee, geboren und hat an der Vanderbilt University einen Bachelor of Art erworben. Seit 1980 arbeitet er für Fernsehen und Film. Sein größter Erfolg war das Drehbuch für „Der Club der Toten Dichter“, der mit Robin Williams verfilmt wurde. Für das Drehbuch erhielt Schulman den Oscar. Weitere bekannte Filme aus seiner Feder waren „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“, „Medicine Man“, „Der Guru“ und „Willkommen in Mooseport“. Seit 2008 ist er Vizepräsident der Writers Guild of America. Schulman ist verheiratet und lebt in Kalifornien.

