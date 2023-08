Im Revier Hönebach wächst in zwei Naturwaldreservaten der Urwald von morgen

Von: Carolin Eberth

Naturwaldreservate sind nach Forstrecht als Bannwälder mit eigener Verordnung gesichert, wie Hönebachs Revierförster Markus Schneider (links) und Rotenburgs Forstamtsleiter Steffen Wildmann erklären. © Carolin Eberth

In den zwei Naturwaldreservaten im Revier Hönebach sind forstliche Eingriffe verboten. Dort wächst der Urwald von morgen, begleitet von der Forschung.

Hönebach – Wie entwickeln sich Waldstrukturen, -lebensgemeinschaften und -böden ohne forstliche Nutzung? Welchen Einfluss hat die Nutzung auf die Artenvielfalt im Wald? Gibt es Arten, die nur an den Wirtschaftswald oder solche, die nur an lange Zeit ungenutzte Wälder gebunden sind? Diese und zahlreiche weitere Fragen stehen im Fokus der Naturwaldreservateforschung.

Bei Naturwaldreservaten handelt es sich also um ehemalige Wirtschaftswälder, die aus der Nutzung entlassen wurden, wie Rotenburgs Forstamtsleiter Steffen Wildmann erklärt. Echte Urwälder gäbe es hingegen in Deutschland keine mehr, denn das seien Wälder, in denen noch nie menschliche Eingriffe wie die Forstwirtschaft erfolgt seien.

Eingriffe in die Natur nur für die Sicherheit

Im Rotenburger Forstamt, genauer gesagt im Revier Hönebach von Förster Markus Schneider (63), gibt es dafür seit 1988 gleich zwei Naturwaldreservate von insgesamt 31 solcher Gebiete in Hessen.

Forstliche Eingriffe sind in den beiden Gebieten ausgeschlossen. Ausgenommen sei lediglich die Verkehrssicherung entlang der Wege sowie Forst- und Brandschutz, wie Markus Schneider erklärt. Außerdem werde auch die Jagd, gemäß geltender Vorschriften, weiter ausgeübt.

Abläufe im Waldökosystem nicht stören

Die Naturwaldreservate repräsentieren dabei die typischen Waldgesellschaften in Hessen und decken ein großes Spektrum an unterschiedlichen Standorten, Klimabedingungen, Gesteinen und Höhenstufen ab.

„Ziel der Naturwaldreservate ist es, die natürlichen Abläufe in Waldökosystemen ungestört zuzulassen, damit sich der ehemals bewirtschaftete Wald in Richtung eines Naturwaldes entwickeln kann. Es entsteht sozusagen der Urwald von morgen“, sagt der Rotenburger Forstamtsleiter.

Die Naturwaldforschung in den beiden Reservaten im Revier Hönebach wird von der Nordwestdeutschen-Forstlichen Versuchsanstalt wissenschaftlich begleitet.

Liegendes und stehendes Totholz: Da in Naturwaldreservaten mit herabstürzenden Ästen und umbrechenden Bäumen gerechnet werden muss, ist das Betreten der Naturwälder abseits von Wegen und Straßen verboten. © Carolin Eberth

Gebiete werden regelmäßig erforscht

Das Senckenberg Forschungsinstitut führt außerdem regelmäßig faunistische Erhebungen durch und alle zehn bis zwanzig Jahre finden wissenschaftliche Erhebungen statt, in welche Richtung sich der Waldaufbau, die Baumartenzusammensetzung, die Totholzmenge, das Artenspektrum und viele andere Aspekte im Naturwaldreservat entwickelt haben.

„Und um das genau vergleichen zu können, hat jedes Naturwaldreservat eine Vergleichsfläche in räumlicher Nähe, die regulär weiter bewirtschaftet wird“, sagt Revierförster Schneider. Die Ergebnisse der Naturwaldreservateforschung geben dem Rotenburger Forstamt dann wichtige Hinweise für die naturgemäße Bewirtschaftung ihrer Wirtschaftswälder sowie zum Arten-, Biotop- und Bodenschutz.

Baumarten verändern den Wald

Neben dem Naturwaldreservat „Schloßberg“ (13 Hektar) bei Raßdorf gibt es im Revier Hönebach von Förster Schneider noch das Reservat „Goldbachs- und Ziebachsrück“ (31 Hektar) bei Hönebach/Ziebach im Seulingswald – und das zeichnet sich durch die Hauptbaumart Buche aus.

Der Zeitraum von der Gründung des Reservats 1988 bis 2023 sei zwar für den Wald nur ein „Sekundenschlag“ wie Schneider sagt, dennoch ließen sich erste Entwicklungen und Erkenntnisse im Naturwaldreservat erkennen.

Zum einen seien die Bäume stärker, was daran liege, dass sie im bewirtschafteten Wald längst geerntet worden wären. Dadurch, dass die großen Buchen immer weiterwachsen und keine entnommen werden, ist das Kronendach dicht und nur wenig Licht kann auf den Waldboden dringen.

Dichtes Kronendach: Die alten Buchen im Naturwaldreservat schirmen das Licht ab, weshalb der Wald dunkel ist und nur wenige junge Bäume und Pflanzen auf dem Waldboden wachsen können. © Carolin Eberth

Dichte Baumkronen verhindern Naturverjüngung

Aus diesem Grund hätten es vor allem alle Lichtbaumarten wie Eichen und Kiefern besonders schwer, ohne genügend Licht zu wachsen. Und das führe dazu, dass es im Naturwaldreservat auch nur wenig Naturverjüngung, also junge Bäume, gibt, erklärt Schneider.

Stehendes und umgefallenes Totholz gibt es in den Reservaten hingegen an jeder Ecke, schließlich wird es nicht wie in den Wirtschaftswäldern aus dem Wald entnommen, sondern bleibt stehen oder liegen. Darüber freuen sich besonders einige Pilz- und Insektenarten.

Dass in den unberührten Wäldern dadurch auch mehr Arten zu finden sind, sei jedoch nicht der Fall, so Förster Schneider. Es gäbe lediglich spezifischere Arten.

Wissenschaftliche Untersuchungen der Wildecker Fläche zeigen als ein Beispiel, dass die bewirtschafteten Vergleichsflächen im Mittel eine fünfmal höhere Pflanzenartenzahl gegenüber dem Naturwaldreservat aufweisen, was zum Teil durch das fehlende Licht im Reservat zu begründen ist.

Wie sich der „Urwald von morgen“ jedoch im Detail weiterentwickeln wird – das können auch Schneider und Wildmann nur erahnen.

Weitere Infos zu den Naturwaldreservaten unter nw-fva.de/veroeffentlichen/naturwald (Carolin Eberth)