Spielplatztest: In Röhrigshof gibt es viel Abwechslung

Gut gepflegt und sehr sauber: Der Spielplatz in Philippsthal-Röhrigshof macht schon auf den ersten Blick einen sehr einladenden Eindruck. © Maya Zorn

Ab auf den Spielplatz! Nur welcher ist auch sauber, sicher und spaßig? Wir bewerten Anlagen und verraten, wo die Tops und Flops zu finden sind.

Röhrigshof – Über der Kindertagesstätte „Werrawichtel“ im Ort liegt der Spielplatz. Dort findet man Spielgeräte wie ein großes Klettergerüst, sowie eine Nest- und zwei gewöhnliche Schaukeln. Des Weiteren bietet der Spielplatz ein kleines Trampolin, eine Sandgrube mit Sonnenschutz und ein Sprachrohr. Ebenfalls kann man auf einem Holzbalken balancieren oder sich an Stangen entlang hangeln. Es gibt auch einen Tunnel, durch den man krabbeln kann und neben dem Spielplatz ein kleines Feld mit zwei Fußballtoren. Jedoch können die ganzen Geräte nicht rund um die Uhr genutzt werden. Erst ab 16 Uhr steht der Spielplatz unter der Woche für die Öffentlichkeit zur Verfügung, da er vorher noch von der Kindertagesstätte genutzt wird.

Hüpfspaß: In Röhrigshof gibt es in den Boden eingelassene Trampoline. © Maya Zorn

Sauberkeit

Anscheinend genießt der Spielplatz eine sehr gründliche Pflege. Von Müll oder Dreck scheint hier keine Spur zu sein. Auch Verunstaltungen an den Spielgeräten gibt es von außen nicht, was ihn von außerhalb sehr ansehnlich macht.

Erreichbarkeit

Der Spielplatz liegt am Rand von Röhrigshof und ist gut – mit dem Auto und zu Fuß – zu erreichen. Parkmöglichkeiten gibt es in der Straße „Überm Graben“. Der Weg von der Bushaltestelle bis zur Anlage ist 300 Meter lang und führt einen kleinen Berg hoch. Unter der Woche ist die Busverbindung sehr gut. Jedoch wird die Bushaltestelle am Wochenende nur alle zwei Stunden angefahren.

Barrierefreiheit

Da es noch einen kleinen Anstieg von der Straße bis zum Spielplatz hin gibt, ist er für Rollstuhlfahrer anstrengend zu erreichen. Fahrräder und Kinderwägen sollten jedoch kein Problem darstellen. Die Fläche besteht aus einfachem Rasen, wobei die Spielgeräte einen Kieselstein-Untergrund haben. Es gibt auch genug Sitzmöglichkeiten, um nicht den ganzen Nachmittag mit Stehen verbringen zu müssen.

Sicherheit

Der Spielplatz liegt für spielende Kinder extrem sicher und ist sogar umzäunt. Da unter den Spielgeräten Kieselsteine liegen, ist die Spielfläche jedoch kritischer anzusehen. Es ist ein härterer Untergrund, wodurch die Verletzungsgefahr größer ist als bei einem weicheren Untergrund.

Besonderheiten

Die Lage des Spielplatzes ist recht ruhig und von vielen Autos ist nichts zu hören. Des Weiteren ist die Atmosphäre sehr idyllisch. Der Sandkasten bietet an sonnigen Tagen guten Schutz durch das Sonnensegel. Außerdem ist das Trampolin ein Gerät, welches den Kindern Abwechslung auf diesem Spielplatz bringt. Falls man sich gerne auf große Entfernung unterhalten möchte, dann kann man durch das Sprachrohr, welches zwei Hörer miteinander verbindet, ganz einfach reden. Die Wiese nebenan lässt auch kleine Kicker ihren Spaß haben. Man dort zwischen den beiden Tore mit und gegeneinander spielen.

Sonnenschutz: Im großen Sandkasten kann man Sandburgen auch im Schatten bauen. © Maya Zorn

Fazit

Alle die unter der Woche mit ihren Kindern nachmittags gerne eine Abwechslung in der Nähe suchen, können an diesem Spielplatz fündig werden. Durch viele Klettermöglichkeiten, aber auch andere Alternativen, bietet der Spielplatz eine große Auswahl an Spielmöglichkeiten. Wir vergeben in der Bewertung deshalb 5 von 5 möglichen Rutschen.

Von Moritz Köhler Und Maya Zorn