In Rotenburg kommt das freie W-Lan für alle

+ © Schäfer-Marg Haben die App schon installiert: von links Walter Innerebner (IT-Innerebner GmbH), Bürgermeister Christian Grunwald, Thorsten de Weerd (Fachdienst Controlling Stadt Rotenburg) und Torben Schäfer (MER). © Schäfer-Marg

Rotenburg. Kostenlos ins Internet – das soll den Rotenburgern und allen Gästen noch in diesem Jahr per W-Lan ermöglicht werden. Die gesamte Innenstadt soll mit entsprechenden Hotspots (Internet-Empfangspunkte) ausgestattet werden. Das Projekt wurde am Montag im Bürgersaal vorgestellt.