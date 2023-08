Insolvenzanträge: Weniger Pleiten bei Privaten

Von: Mario Reymond

Die Zahl der Insolvenzanträge im Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat sich im ersten Halbjahr 2023 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um etwas mehr als ein Fünftel (20,2 Prozent) verringert.

Hersfeld-Rotenburg – In den ersten sechs Monaten erreichten das zuständige Amtsgericht in Bad Hersfeld 83 Insolvenzanträge von Selbstständigen, Unternehmen und Privatpersonen. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Anträge von Januar bis Ende Juni bei 104, erklärt Dr. Rolf Schwarz, Leiter der Insolvenzabteilung am Amtsgericht.

Den größten Teil machten bis dato auch weiterhin Anträge von Privatpersonen aus. Insgesamt 46 Verbraucherinsolvenzen wurden aktenkundig. Das waren aber im Vergleich zum ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 25 weniger. Das Einpendeln der Privatinsolvenzen auf den Level des Jahres 2020 führt Dr. Schwarz auch auf die von der Bundesregierung Ende 2020 auf den Weg gebrachte verkürzte Restschuldbefreiungsphase zurück. Diese halbiert die bis dahin sechsjährige Insolvenzphase. Wer also drei Jahre lang alle Vorlagen einhält, bekommt dann seine Restschulden erlassen.

Viele Menschen in Zahlungsschwierigkeiten hätten daher wohl bis zur politischen Entscheidung ihren Insolvenzantrag zurückgehalten, um in die dreijährige Insolvenzphase hineinzurutschen, verdeutlicht Dr. Schwarz. „Kurz nach der politischen Entscheidung ging die Zahl der Privatinsolvenzen natürlich hoch. Mittlerweile ist das aber alles wieder abgeebbt“, erläutert Dr. Schwarz.

Bisher seien in diesem Jahr 64 Restschuldbefreiungen erteilt worden. In 2022 waren es im ersten Halbjahr insgesamt 80. Drei Restschuldbefreiungen seien 2023 bisher versagt worden, weil die betroffenen Personen ihre „Sparvorgaben“ nicht erfüllt und neue Schulden angehäuft hätten.

Ebenfalls nicht von einer Insolvenzflut betroffen sind die Unternehmen. Wie bereits in 2022 hätten auch im 1. Halbjahr 2023 exakt elf Firmen einen Insolvenzantrag gestellt. Darunter das Umweltbildungszentrum Licherode – Insolvenzeröffnung am 1. Januar, der DRK-Kreisverband Rotenburg (1. Februar) sowie die Resort Eisenberg GmbH am 15. Mai.

Bei Selbstständigen liegt die Zahl der Insolvenzanträge bisher bei 26 gegenüber 21 in 2022. Diesen leichten Anstieg erklärt Dr. Schwarz mit normalen Schwankungen. Anzeichen für größere Veränderungen in naher Zukunft sieht er nicht.

