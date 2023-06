Inflation belastet auch die Bad Hersfelder Festspiele

Ein magischer Ort voller Strahlkraft: Die Stiftsruine in Bad Hersfeld. © Torsten Wiegand

Intendant Joern Hinkel hat die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Hersfeld gewürdigt und zugleich darauf hingewiesen, dass auch der Finanzbedarf des Theaterfestivals steige.

Bad Hersfeld – Festspiel-Intendant Joern Hinkel hat die konstruktive Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Anke Hofmann und dem Magistrat bei der Aufstellung des Spielplans gewürdigt. In einem Interview mit unserer Zeitung weist er aber zugleich darauf hin, dass auch der Finanzbedarf des Theaterfestivals steige. „Wir können nicht zehn Jahre die gleiche Qualität und Quantität liefern, wenn alles teurer wird“, sagte Hinkel.

Joern Hinkel Festspiel-Intendant © Johannes Schembs

Die Folgen des Ukrainekrieges wie Inflation, Energiepreise, aber auch die „existenziell wichtigen neuen Mindestgagen“ seien als Gründe für steigende Kosten auch im Festspielbereich.

Bürgermeisterin Hofmann hatte zuletzt eine strenge Kostendisziplin bei den Festspielen angemahnt und vorgeschlagen, Stücke mit weniger Darstellern auf den Spielplan zu setzen, um so Einsparungen im Personalbereich zu erzielen. Hinkel signalisierte hier Entgegenkommen, betonte aber zugleich, dass es vor allem die hohe schauspielerische Qualität des Ensembles sei, das die Bad Hersfelder Festspiele von anderen Freilufttheatern in Deutschland unterscheide.

In diesem Jahr gibt es nur eine Neuinszenierung – „König Lear“ in der Inszenierung von Tina Lanik, sowie ein Musical – „Jesus Christ Superstar“, das von Stefan Huber inszeniert wird. Hinkel begründete dies mit der corona-bedingten Zwangspause auch im Theater. „Nach dem Runterfahren des Betriebs bauen wir jetzt Stück für Stück wieder auf. Im nächsten Jahr hoffe ich auf zwei Schauspiele, zwei Musicals, ein Familienstück und dann auch noch einige Gastspiele“, so der Intendant im Interview.

Skeptisch bleibt Hinkel beim von Anke Hofmann durchgesetzten Neuzuschnitt der städtischen Fachbereiche. So ist die Kaufmännische Leitung der Festspiele künftig auch für Tourismus und Stadtmarketing zuständig. Zugleich betonte Hinkel, dass „die Chemie“ mit der neuen Fachbereichsleiterin stimme.

Besorgt ist Hinkel über die steigenden Mietpreise in Bad Hersfeld. Er sprach von „absurd teuren Mieten“. In Einzelfällen zahlen Festspieler dem Vernehmen nach bis zu 2000 Euro monatlich für eine kleine, möblierte Wohnung. (Kai Struthoff)

