Jan Saure aus Bad Hersfeld spielt in „Der Club der toten Dichter“ mit

Von: Laura Hellwig

© Laura Hellwig

Als Kind saß Jan Saure im Publikum, jetzt steht er als Schauspieler in der Rolle des Gerald Pitts in „Der Club der toten Dichter“ auf der Bühne der Bad Hersfelder Festspiele.

Bad Hersfeld – Als Kind saß Jan Saure im Publikum, jetzt steht er als ausgebildeter Schauspieler in der Rolle des Gerald Pitts in „Der Club der toten Dichter“ auf der Bühne der Bad Hersfelder Festspiele. Und obwohl Saure, der in Hersfeld aufgewachsen ist, die Festspiel-Familie schon einige Jahre kennt, war er beim Probenauftakt der Neue.

Ein Großteil des Ensembles kannte sich bereits aus den vergangenen Spielzeiten. „Statt dem erwarteten Sprung ins kalte Wasser war es dann aber eher wie ein angenehmer Fluss“, sagt der 24-Jährige und lobt die gute Zusammenarbeit in der Gruppe.

Während der junge Schauspieler von sich erzählt, blättert er in der Getränkekarte. Nach einer Weile sagt er und lacht dabei schüchtern: „Fun-Fact über mich: Ich brauche immer sehr lange, bis ich eine Entscheidung treffe, das treibt meine Freunde selbst beim Spieleabend in den Wahnsinn“. Dann bestellt er einen Kiba. Auch die Wortwahl seiner Antworten während seines ersten Pressetermins scheinen gut überlegt zu sein.

Jan Saure kam als Kind mit seinen Eltern nach Bad Hersfeld, machte sein Abitur an der Modellschule Obersberg und absolvierte im vergangenen Jahr seine Ausbildung an der Freiburger Schauspielschule im E-Werk.

Während seiner Schulzeit an der Konrad-Duden-Schule und an der MSO war Saure in der Theater-AG. Echte Bühnenluft hat er dann in den Jahren 2015 bis 2017 geschnuppert, als er Kleindarsteller bei den Festspielen war. Seitdem hielt Saure Kontakt zu Intendant Joern Hinkel, was ihm nicht nur die Rolle des Gerald Pitts beschert hat. Weil Hinkel gewusst habe, dass der Nachwuchs-Schauspieler während der Spielzeit in seiner Heimatstadt war, heuerte er ihn vergangenes Jahr an, spontan bei „Notre Dame“ einzuspringen. Auch als Beleuchter wurde Saure schon kurzfristig engagiert. „Es war cool, auch mal eine andere Seite des Theaters kennenzulernen“, sagt der junge Mann.

Jetzt dauert Jan Saures Heimatbesuch deutlich länger an. Für die Festspiel-Zeit ist er wieder in sein altes Kinderzimmer eingezogen – die Eltern freut es. Sie sind stolz, ihren Sohn auf der großen Freilicht-Bühne zu sehen. „Und ich bin es auch“, sagt Saure.

Den „Club der toten Dichter“ hat der 24-Jährige auch in den vergangenen Jahren gesehen. Als er dann das Stück gelesen hat, habe er sich aber frei von diesen Eindrücken gemacht und sich „im Probenprozess tragen lassen“. Pitts ist eher zurückgezogen, wirkt immer ein wenig kränklich und hält sich gerne raus, beschreibt Saure seine Rolle.

Gerald Pitts hat die Chance, im Club dabei zu sein, denn er ist Teil der Clique. In den entscheidenden Momenten hält er sich aber zurück und kann nicht über seinen Schatten springen. So gehört Pitts etwa auch zu denjenigen, die in der Abschlussszene nicht auf ihre Tische klettern, um ihrem Lehrer Keating zuzurufen. „Es ist toll, dass keine Rolle hinten runter fällt, sondern dass jede Figur ausgestaltet wird“, findet Saure.

Das Schulklassen-Flair komme auch immer mal bei den Proben durch. So wird Cameron, gespielt von Stefan Reis, des öfteren als Tafeldienst auserkoren, erzählt Jan Saure lachend. „Und dann muss er auch unsere Tafel wischen.“

Eine zweite Anekdote fällt Saure noch ein, die zeige, wie ausgeprägt die Gruppendynamik und die unterbewusste Verbindung mit der Klassenzimmer-Szenerie ist. Eines Morgens sei Joern Hinkel zur Probe gekommen und habe die Gruppe begrüßt und spontan hätten einige im Chor „Guten Morgen Herr Hinkel“ gesagt – in einer Melodie, wie Schüler ihre Lehrer üblicherweise begrüßen.

Während seiner Ausbildung konnte sich Jan Saure auch als Regisseur ausprobieren: Zwei Inszenierungen hat er gemeinsam mit anderen auf der Bühne seiner Schule auf die Beine gestellt. „Am Regie führen habe ich Gefallen gefunden. Ich habe gemerkt, wenn ich Stücke lese, entstehen in meinem Kopf Bilder.“ Jetzt wolle der 24-Jährige aber erst einmal Fuß im Schauspiel fassen, sagt er bestimmt. (Laura Hellwig)