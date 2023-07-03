Startseite Lokales Rotenburg / Bebra Sparkasse in Philippsthal wurde 93 Jahre alt Erstellt: 03.07.2023, 17:40 Uhr Von: Daniel Blöthner Teilen
Über 90 Jahre unterhält die Sparkasse schon eine Geschäftsstelle in Philippsthal - die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg feierte vor Kurzem ein stolzes Jubiläum, das coronabedingt jetzt drei Jahre später nachgeholt wurde.
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