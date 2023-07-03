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Sparkasse in Philippsthal wurde 93 Jahre alt

Erstellt:

Von: Daniel Blöthner

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Über 90 Jahre unterhält die Sparkasse schon eine Geschäftsstelle in Philippsthal - die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg feierte vor Kurzem ein stolzes Jubiläum, das coronabedingt jetzt drei Jahre später nachgeholt wurde.

Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
1 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
2 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
3 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
4 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
5 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
6 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
7 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
8 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
9 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
10 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
11 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
12 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
13 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
14 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
15 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
16 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
17 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
18 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
19 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
20 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
21 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
22 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
23 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner
Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal
24 / 24Jubiläum bei der Sparkasse in Philippsthal. © Daniel Blöthner

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