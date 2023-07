Junge Vietnamesen beginnen bald ihre Ausbildung in der Gastronomie

Von: Laura Hellwig

Vorbereitungen für die kulinarische Reise: Lai Minh Thai und Wilhelm Stein Steinhauer in der Küche. © Laura Hellwig

Nach sechs Monaten Sprachschule in Bad Hersfeld beginnen 30 Vietnamesen im August ihre Ausbildung in der Gastronomie. Im Tafelhaus Steinhauer zeigten sie schon jetzt ihr Können.

Schenklengsfeld – Für rund 30 junge Vietnamesinnen und Vietnamesen beginnt am 1. August ein neuer Lebensabschnitt in Deutschland – sie beginnen eine Ausbildung im Gastronomie-Gewerbe. Um sich auf ihre Ausbildung vorzubereiten, haben sie in den vergangenen sechs Monaten eine Deutsch-Sprachschule in Bad Hersfeld besucht. Gleichzeitig haben sie bei Wilhelm Steinhauer erstes Basiswissen rund um Gastronomie, Küche und Service erlernt.

Die Ergebnisse präsentierten die Schüler gestern im Tafelhaus Steinhauer bei einer Veranstaltung unter dem Titel „Kulinarische Reise durch Vietnam“, bei der sie den anwesenden Gästen Informationen über ihre Heimat, ihre Kultur und landestypisches Essen näherbrachten. Anschließend gab es ein vietnamesisches Buffet.

Die geladenen Gäste waren Gastronomen aus der Region, ehemalige Schüler sowie Partner der Lila Deutsch-Sprachschule. Holger Reichenauer, Dehoga-Kreisvorsitzender, lobte die Zusammenarbeit mit der Sprachschule und Leiterin Duong Dao. „Es macht viel Spaß mit den jungen Menschen zu arbeiten. Sie bringen alles mit, was wir in unserem Beruf brauchen“, sagte Reichenauer.

Dem Lob schloss sich auch Jens Hartmann von der IHK Kassel-Marburg an. Er betonte, dass die gezielte Ausbildung und Einstellung von Fachkräften aus dem Ausland immer wichtiger werde. „Es ist gut, mit Duong Dao auch während der Ausbildung eine Ansprechperson vor Ort zu haben“, sagte Jens Hartmann.

Nach den Vorträgen der jungen Vietnamesen wurde ein Buffet mit verschiedenen landestypischen Gerichten vorbereitet. Den Einstieg in die kulinarische Reise bildete Pho, eine Rinderbrühe mit Reisnudeln, Rindfleisch und Sprossen. (Laura Hellwig)