Sozialarbeiter Kai Marschner: Psychische Erkrankungen sind so normal wie eine Erkältung

Von: Laura Hellwig

Der Sozialarbeiter und Diplom-Kaufmann Kai Marschner in seinem Arbeitsumfeld. © Laura Hellwig

Sozialarbeiter Kai Marschner spricht im Interview über psychische Erkrankungen und den gesellschaftlichen Umgang damit, auch im Landkreis.

Hersfeld-Rotenburg – Kai Marschner ist seit diesem Frühjahr Vorstand von „Die Brücke“, ein Verein für Psychosoziale Hilfen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Wir sprachen mit ihm über den gesellschaftlichen Umgang mit psychisch erkrankten Menschen.

Herr Marschner, mit welchen Vorurteilen haben Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, zu kämpfen?

In der öffentlichen medialen Berichterstattung wird oft ein Zusammenhang hergestellt zwischen einer psychischen Erkrankung und einem abnormalen Verhalten, etwa Amokfahrten, Amokläufe oder Sexualverbrechen. Wenn es in den Medien um Verbrechen geht, die die Öffentlichkeit schockieren, korrelieren diese häufig mit psychischen Erkrankungen. Das führt dazu, dass viele Menschen psychische Erkrankungen mit Abnormalität gleichsetzen. Psychisch Erkrankte werden dadurch stigmatisiert.

Depressionen und Burnout werden als neue Volkskrankheit deklariert. Aber sind diese Erkrankungen tatsächlich neu?

Ich glaube nicht, dass das neu ist, sondern dass es Depressionen und Burnout-Erkrankungen schon immer gegeben hat. Die Gesellschaft hat sich aber so weiterentwickelt, hat sich geöffnet und sensibilisiert, dass solche Erkrankungen eher angenommen werden und Betroffene sich eher trauen, darüber zu sprechen. Je mehr Menschen sich trauen, darüber zu reden, desto normaler wird es wahrgenommen. Betroffene trauen sich auch eher, einen Arzt aufzusuchen. Wenn dem gegenüber etwas aber stigmatisiert ist, traut sich eine Person nicht, ins Hilfesystem zu gehen. Das heißt, die depressive Person sitzt zuhause und der Bedarf bleibt unerkannt, der Leidensdruck wächst.

Wie haben sich die Fallzahlen bei psychischen Erkrankungen entwickelt?

Mir ist mit Blick auf die Statistiken aufgefallen, dass psychische Erkrankungen mittlerweile etwas Alltägliches sind. Jedes Jahr sind rund 30 Prozent der Erwachsenen von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das ist fast jeder Dritte und damit haben wir ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Zu den häufigsten drei Erkrankungen zählen Angsterkrankungen, affektive Störungen und Depressionen. Wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass psychische Erkrankungen oft als Randphänomen in einer Gesellschaft dargestellt werden, dann passt das nicht zusammen. Psychische Erkrankungen sind in Deutschland der dritthäufigste Grund für eine Krankschreibung. Da finde ich, muss unsere Gesellschaft auf der Hut sein und sich die Frage stellen: In was für einer Gesellschaft wollen wir leben, wenn wir noch immer einen so großen Teil unserer Mitmenschen in eine Ecke der Abnormalität abschieben. Bei 30 Prozent Erkrankten muss man schließlich davon ausgehen, dass es in jeder Familie einen Betroffenen gibt.

Wieso sprechen Menschen nicht genauso offen über eine psychische Erkrankung wie über einen gebrochenen Arm?

Aus meiner Sicht trauen sich die Menschen das nicht. In unserem kulturellen Gedächtnis ist dieses Thema so verankert, dass Psychiatrie und psychische Erkrankung gleichzusetzen sind mit Schwäche und abnormalem Verhalten. Dabei ist das genauso normal wie ein gebrochener Arm oder eine Erkältung. Wenn man psychisch erkrankt ist, hat man Angst, nicht ernstgenommen zu werden. Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Gesellschaft dahingehend noch offener wird. Ähnlich wie eine körperliche Erkrankung eine Erscheinung ist, die im Leben eines Menschen vorkommt, sagt auch eine psychische Erkrankung nichts über die Qualität eines Menschen als solchen aus.

Ist das ein Generationenproblem?

Ich glaube ja. In der jüngeren Generation ist eine Öffnung demgegenüber wahrzunehmen, auch bei anderen Themen. Mit der Psychiatrie-Enquete 1975 hat sich einiges getan. Liberale Kräfte in Politik und Gesundheitswesen haben dafür gesorgt, dass große Psychiatrien und Krankenhäuser am Rande der Stadt – psychisch Erkrankte wurden früher aus der Mitte der Gesellschaft verbannt – aufgelöst wurden. In den 1980er-Jahren haben sich dann Träger wie die Brücke konstituiert und dafür gesorgt, dass psychiatrische Phänomene inklusiv in der Gesellschaft sichtbar wurden und nicht mehr jahrelang in großen Landeskrankenhäusern untergebracht wurden. Ich glaube, dass die Psychiatrie-Enquete mit der Etablierung von sozial- und gemeindepsychiatrischen Hilfesystemen dafür gesorgt hat, dass in den Generationen eine Öffnung stattgefunden hat.

Auf eine Erkrankung, die nicht so offensichtlich sichtbar ist, wie ein gebrochener Arm, fällt es einigen schwer, zu reagieren und einzugehen. Was kann man tun, um Betroffenen zu helfen?

Miteinander reden hilft immer. Man sollte versuchen, Verständnis zu zeigen für die jeweilige Situation. Man sollte versuchen, nicht zu bagatellisieren. Wenn man als Angehöriger das Gefühl hat, dass eine mir nahe stehende Person ein Problem hat, sollte man das sehr ernst nehmen und nicht versuchen, wegzuwischen. Unser psychosoziales Hilfesystem ist gut ausgebaut, es gibt Beratungsstellen für unterschiedliche Phänomene. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass psychisch erkrankte Menschen das Gefühl bekommen, ernst genommen zu werden, auch in ihrem nächsten familiären Umfeld.

Was raten Sie Menschen, die sich bisher noch nicht getraut haben, sich Hilfe zu holen?

Die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle ist erst mal der Anlaufpunkt schlechthin für Personen, die eine psychische Erkrankung haben oder sich von einer psychischen Erkrankung bedroht fühlen. Aber auch Angehörige, die Hilfe brauchen, bekommen hier Unterstützung und Beratung. Das ist meines Erachtens immer der erste Weg. Dann können wir schauen: Wohin geht der Weg, was liegt vor? Geht es um ein Suchtproblem oder darum, dass jemand eine psychotherapeutische Behandlung braucht? Dann können wir Kontakte vermitteln. Die Kontaktdaten der Brücke sind auch in vielen Mitteilungsheften und Blättchen, die im Landkreis verteilt werden, zu finden.

Wie ist die medizinische Versorgungslage in unserer Region?

Sehr dürftig. Neben der psychiatrischen Ambulanz im Klinikum gibt es lediglich einen niedergelassenen Facharzt für Psychiatrie im Landkreis. In Bezug auf stationär medizinisch psychiatrische Versorgung besteht ein Problem dahingehend, dass die vorhandenen Betten häufig deswegen bereits belegt sind, da noch nicht ausreichend außerklinische Versorgungsstrukturen etabliert sind. Aber daran arbeiten wir. Wir stehen kurz vor der Gründung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes. Darin verpflichten sich die relevanten Träger der Psychiatrie im Landkreis – sowohl klinisch als auch außerklinisch – zu einer Verbesserung der Versorgungsstrukturen, um letztlich das psychiatrische System im Interesse der Patienten durchlässiger zu machen und schneller geeignete Hilfe leisten zu können.

Welche Hilfe finden Menschen bei Ihrem Verein?

Neben der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle können wir für jede Person im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, die eine psychische Erkrankung diagnostiziert bekommen hat, über unsere Soziale Teilhabe aufsuchende Hilfen zuhause organisieren. Soziale Teilhabe ist einer unserer Bereiche. Hier können wir Hilfestellungen zur Bewältigung des Alltags, im Umgang mit Behörden und der Krankheit selbst leisten. Da haben wir derzeit 180 Plätze im Landkreis, das ist aber nach oben offen. Jeder Mensch im Kreis, der Bedarf hat, kann zu uns kommen. Im Bereich der Sozialen Teilhabe haben wir außerdem die Tagesstätte für Menschen, die Hilfe bei ihrer Tagesstrukturierung brauchen. Für Personen, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr alleine leben können, ihre Wohnung verloren haben und nicht mehr alleine adäquat am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, haben wir noch unsere besonderen Wohnformen, das Elke-Kamm-Haus.

(Dieses Interview führte Laura Hellwig)

Zur Person Kai Marschner (51) stammt aus Heringen und wohnt jetzt in Bad Hersfeld. Er ist ausgebildeter Sozialarbeiter und Diplom-Kaufmann. In den vergangenen 28 Jahren hat er im Rhein-Main-Gebiet gelebt und in der sozialpsychiatrischen Versorgung gearbeitet, sprich im Rahmen der psychiatrischen Versorgung außerhalb des klinischen Kontextes. Als Vorstand des Vereins „Die Brücke“ ist Marschner ebenfalls in diesem Bereich tätig. In seiner Freizeit fährt er Rennrad. Außerdem spielt er Posaune. Unser Foto zeigt ihn mit einem Bild, das symbolisch sehr zu seinem Arbeitsumfeld passt, wie er findet.