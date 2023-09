Kandidaten-Porträt: Karina Fissmann kandidiert im Wahlkreis 10 für die SPD

Von: Thomas Klemm

Platz mit Überblick: Karina Fissmann auf dem „höchsten Punkt“ ihrer Heimatgemeinde Datterode, dem Berliner Turm. © Thomas Klemm

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellen wir alle Direktkandidaten für den Wahlkreis 10 (Rotenburg) vor. Heute ist Karina Fissmann (SPD) aus Datterode an der Reihe.

Ringgau-Datterode – „Vom Berliner Turm in Datterode aus hat man einen guten Überblick über das wunderbare Frau-Holle-Land. Er ist der höchste Punkt in meinem Heimatort und von hier aus kann man in alle Himmelsrichtungen weit blicken.“ Mit diesen Worten wirbt die SPD-Landtagsabgeordnete Karina Fissmann für ihre Heimatregion und für das Bauwerk, welches von Besuchern bestiegen werden kann, die den Weg hinauf zum Hüppelsberg nicht scheuen. Und hierher führt die 36-jährige Politikerin gern auch Gäste, um ihnen ihre Heimat näherzubringen.

Bis Wiesbaden reicht der Blick vom Berliner Turm aus nicht. Die hessische Landeshauptstadt ist weit, und das nicht nur in optischer Hinsicht. Mehr als zwei Stunden muss Karina Fissmann aus ihrem Wahlkreis 10 mit dem Auto fahren, bis sie an ihrem Arbeitsplatz im Süden Hessens angelangt ist.

Seit fünf Jahren nimmt sie diese Fahrten auf sich, um hier für die nordhessischen Belange zu kämpfen. Nicht nur als „einfaches“ Mitglied der SPD-Fraktion, sondern auch als stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende sowie als Mitglied im Europaausschuss, im Rechtspolitischen Ausschuss und im Ältestenrat.

„Aus der Opposition heraus, in der wir als SPD-Fraktion nun einmal sind, ist es natürlich schwieriger als aus der Regierungsverantwortung heraus, die Weichen für Dinge neu zu stellen“, sagt sie. „Wir müssen zum Teil wirklich dicke Bretter bohren und bei vielen Themen einen langen Atem haben, um etwas in unserem Sinne auf den Weg zu bringen.“ Das sei nicht immer einfach. Und besonders unschön, wenn Anregungen, die von der SPD kommen, zunächst in Bausch und Bogen abgelehnt werden, um später als Anträge von den anderen Parteien ins Spiel gebracht zu werden. „Na gut, dann finden wir unsere einstigen Ansätze halt in dieser Form wieder und sind auch dafür, die gemeinsam mit den anderen umzusetzen. Hauptsache, die Anliegen, die uns wichtig sind, werden auf den Weg gebracht.“

Eines dieser Anliegen, das der Abgeordneten Karina Fissmann besonders auf den Nägeln brennt, ist die Annäherung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und da kann sie durchaus mitreden. Karina Fissmann ist mit ihrem Lebenspartner und ihren beiden Kindern fest im Ringgauer Ortsteil Datterode verwurzelt und beheimatet. „Weil ich aus der Region komme, weil ich in der Region lebe und weil mein Herz für die Region schlägt, setze ich mich im Landtag besonders für unsere Dörfer und kleinen Städte ein“, verspricht sie in ihrem Schreiben an die Genossinnen und Genossen der SPD Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner. „2018 wurde ich als Nachfolgerin von Dieter Franz in den Landtag gewählt. Dort machte ich eine Erfahrung, die mich immer noch umtreibt. Es ist unfassbar, wie weit Wiesbaden in den Köpfen der Landesregierung von unserem Wahlkreis Rotenburg entfernt ist“, beklagt sie. Ihr Motto lautet deshalb: Chancengleichheit für uns Menschen vom Land und nicht nur für diejenigen, die unter der Skyline Frankfurts leben.

Um dieses Ziel zu erreichen, will sie in der nächsten Legislaturperiode auch das umsetzen, was die SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser als Idee eingebracht hat, was sich aber auch im „10-Punkte-Programm für unser Nordhessen“ wiederfindet: Ein Ministerium nach Nordhessen verlegen – damit die Region nicht weiter aus dem Blick der Landesregierung falle. Behörden, aber auch Bildungseinrichtungen, aufs Land bringen, die ärztliche Versorgung und den Nahverkehr verbessern, an diesen Zielen will die junge Sozialdemokratin gemessen werden.

