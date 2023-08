Kandidaten-Porträt: Stefanie Klee tritt für die CDU im Wahlkreis 11 an

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Heimatverbunden: Stefanie Klee, Direktkandidatin der CDU für den Wahlkreis Hersfeld, vor der Kirche ihres Heimatorts Reckrod. © Jan-Christoph Eisenberg

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellen wir alle Direktkandidaten für die Wahlkreise 11 (Hersfeld) und 10 (Rotenburg), zu dem auch Ludwigsau und Neuenstein gehören, im Porträt vor. Heute: Stefanie Klee, die für die CDU im Wahlkreis 11 antritt.

Reckrod – Für das Gespräch mit unserer Zeitung hat sich Stefanie Klee die Kreuzung vor der Kirche in ihrem Heimatort Reckrod ausgesucht.

„Eigentlich hätten wir uns im Auto treffen müssen“, erklärt die 40-Jährige zur Begrüßung lachend. Denn nicht erst, seit sie im vergangenen November zur Wahlkreiskandidatin der CDU gekürt wurde, sei sie häufig auf Achse.

In Reckrod ist Stefanie Klee mit drei Geschwistern auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern aufgewachsen. Auch als die examinierte Krankenschwester vier Jahre lang in Heidelberg gelebt hat, sei das 100-Seelen-Dorf stets ihr Bezugspunkt gewesen. Nach ihrer Rückkehr hat sie hier kleines Haus mit großem Garten gekauft.

Als Christin aus einer katholisch geprägten Familie spielen die Kirche und ehrenamtliches Engagement für die 40-Jährige eine große Rolle: So gehört die Landtagskandidatin dem Pfarrgemeinderat und Katholikenrat an, ist Lektorin, Firmkatechetin und hilft, wenn sonst noch etwas organisiert werden muss. Außerdem ist sie seit über zehn Jahren Vorsitzende des Freizeitsportvereins SC Lila Reckrod und spielt seit 29 Jahren Klarinette im Musikverein Wölf.

Zur Politik ist Stefanie Klee quasi am heimischen Esstisch gekommen: Auch Opa Heinrich Müller aus Eichenzell und Mutter Mechthild Klee waren beziehungsweise sind in Gemeinde- und Kreispolitik aktiv.

Als die Junge Union in Eiterfeld neu gegründet wurde, war Stefanie Klee beteiligt, wurde 2016 ins Gemeindeparlament gewählt und übernahm dort 2021 den Fraktionsvorsitz der Christdemokraten. Seit 2022 ist sie zudem stellvertretende Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Fulda.

Nach beruflichen Stationen als Teamleiterin, stellvertretende Pflegedienstleiterin und Pflegedienstleiterin leitet die Reckroderin seit 2019 die Pflegeeinrichtung Mediana St. Ulrich in Hünfeld. Sie wisse daher aus der eigenen Berufspraxis, dass jede Entscheidung des Gesetzgebers unmittelbare Folgen für andere Menschen habe und wolle ihr Wissen künftig auf Landesebene in die Gesundheitspolitik einfließen lassen. Als weiteres Herzensthema benennt die 40-Jährige die Stärkung des ländlichen Raums. Beim Nominierungsparteitag hatte Stefanie Klee nach drei Wahlgängen gleichauf mit Andreas Rey aus Bad Hersfeld gelegen, sodass am Ende das Los entscheiden musste. Dass Menschen in den nördlich von Eiterfeld gelegenen Wahlkreiskommunen befürchten könnten, sie habe eher den Fuldaer Raum als den Altkreis Hersfeld im Blick, ist ihr durchaus bewusst. Die Christdemokratin betont jedoch: „Eiterfeld war seit jeher stark in Richtung Bad Hersfeld orientiert.“ In den zurückliegenden Wahlkampfwochen habe sie einmal mehr festgestellt, wie viele persönliche Verbindungen es durch Familie, Freundeskreis und Hobby in den Nachbarkreis gebe.

Um sich bekannt zu machen, hat Stefanie Klee viele Bürgermeister sowie die Sitzungen fast aller Stadt- und Gemeindeparlamente im Wahlkreis besucht und ist auf unzähligen Veranstaltungen präsent. Mit Platz 30 auf der CDU-Landesliste ist die 40-Jährige für den Einzug in den Landtag voraussichtlich auf das Direktmandat angewiesen. „Ich bin nicht der Typ, der aufgibt“, sagt sie über sich selbst.

Stefanie Klee ist ledig und hat keine Kinder. Gleichwohl spiele ihre große Familie, zu der inzwischen auch mehrere Nichten und Neffen gehören, eine wichtige Rolle, unterstreicht sie. Entspannung findet die Landtagskandidatin in ihrer knappen Freizeit beim Joggen in der Natur, in ihrem Garten und beim Musizieren.

Zehn Fragen an Stefanie Klee: Helmut Kohl, Ahle Wurscht und Rockmusik

Auto oder Fahrrrad? Auto.

Papierkalender oder Smartphone-Planer? Smartphone.

Kochen oder grillen? Kochen.

Helmut Kohl oder Willy Brandt? Helmut Kohl.

Facebook oder Instagram? Insta.

Bier oder Wein? Bier.

Ahle Wurscht oder Weckewerk? Ahle Wurscht.

Hotel oder Zelt? Hotel.

Aufzug oder Treppe? Treppe.

Rock oder Pop? Rock.