Kandidatenporträt: Kaya Kinkel kandidiert für die Grünen im Wahlkreis 11

Von: Laura Hellwig

Teilen

Spaß mit der Familie: Kaya Kinkel verbringt mit ihren beiden Kindern gerne Zeit im Bad Hersfelder Jahnpark. © Laura Hellwig

Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen nach und nach die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 11 (Hersfeld) vor. Heute: Kaya Kinkel, B90/Grüne.

Bad Hersfeld – Vor zehn Jahren machte Kaya Kinkel ihren ersten Wahlkampf, seit dem Jahr 2017 ist Politik ihr Hauptberuf. Damals war Kinkel die Jüngste im hessischen Landtag. Das ist jetzt zwar nicht mehr so, unverändert bleibt aber ihre Lust auf Landespolitik. Auch in den kommenden fünf Jahren möchte Kinkel von Bündnis 90/Die Grünen die Interessen ihres Wahlkreises in Wiesbaden vertreten. „Der Hauptgrund, warum ich nochmal kandidiere, ist, dass wir aktuell in einer Zeit mit vielen Veränderungen leben: Corona, Ukraine-Krieg, Klimakrise. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern müssen aktiv etwas tun, um Lösungen zu finden und dabei einen Großteil der Leute mitnehmen“, sagt Kinkel.

Die 36-Jährige lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern, zweieinhalb und sieben Jahre alt, in Wildeck-Hönebach. Dort hat das Paar ein Haus gekauft und saniert und diese Entscheidung „nie bereut“. Kaya Kinkel ist selbst in Hönebach aufgewachsen und nach verschiedenen Stationen im Ausland sowie zum Studieren in Ilmenau wieder in die Heimat zurückgekehrt. Durch das Weggehen und Wiederkommen hat Kinkel „zu schätzen gelernt, was Zuhause, was unsere Region und die Lebensqualität hier ausmacht“.

Bündnis 90/Die Grünen und die CDU sind in Hessen die derzeit regierenden Parteien. „Als Abgeordnete aus dem ländlichen Raum gibt es nicht nur das eine Thema, was ich in Wiesbaden vertrete“, sagt Kinkel. Allerdings fallen ihr eine Reihe von Themen ein, bei denen die Landesregierung durch ihre Entscheidungen Wertschätzung gegenüber der Region gezeigt habe. Dazu zählen etwa der ICE-Halt in Bad Hersfeld, der Klinikumbau, die Festspiele und das Grüne Band.

Durch die wachsenden Gewerbegebiete in der Region – gegen die sich die Grünen zumeist gewehrt hätten – nehme der Verkehr auf den Straßen zu. Um zumindest den Individualverkehr mit dem privaten Auto zu reduzieren, verfolgt Kinkel das Ziel „Jedes Dorf jede Stunde“, sprich: Jedes Dorf soll eine Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben, die stündlich Halt machen. Kinkel weiß aber auch, dass das Auto dennoch nicht aus dem ländlich geprägten Landkreis Hersfeld-Rotenburg verschwinden wird.

Für sie sei es wichtig, vor Ort ansprechbar zu sein, etwa bei Bürgersprechstunden und Veranstaltungen. Anliegen der Bürger, die aus diesen Gesprächen hervorgehen, nehme sie dann mit nach Wiesbaden. „Das sind zum Beispiel Unterstützung für Vereine, spezielle Forderungen was Busverbindungen oder Mobilität angeht oder beispielsweise die Unterstützung der Arsenbelasteten Grundstückseigentümer in Wildeck-Richelsdorf.“ Zwei bis vier Tage in der Woche verbringt die Abgeordnete in Wiesbaden, hier hat sie ein WG-Zimmer.

Wenn Kinkel im Landkreis unterwegs ist, verbringt sie viel Zeit in Bad Hersfeld – hier ist ihr Wahlkreisbüro. Dann hat sie auch manchmal ihre Kinder dabei und die Familie macht einen Ausflug zum Jahnpark. „Hersfeld hat für Kinder viel zu bieten und der Jahpark ist ein toller Spielplatz. Wir kommen gerne hierher“, sagt sie, während ihre Kinder um die Ecke mit Spielen beschäftigt sind.

Zuhause bedeutet für die Berufspolitikerin das Familiäre, das gesellschaftliche Miteinander auf den Dörfern und die schöne Natur. Kinkel ist dankbar für die Unterstützung durch ihren Mann und ihre Familie, die ebenfalls in Hönebach leben. Außerdem lobt sie die gute Kinderbetreuung in Hönebach. Kinkel möchte sich dafür einsetzen, dass in ihrem Wahlkreis alle Kinder eine gleichberechtige Chance auf gute Betreuung haben.

Fragebogen an Kaya Kinkel:

Auto oder Fahrrrad?

Fahrrad.



Papierkalender oder Smartphone-Planer?

Digitaler Kalender.



Kochen oder grillen?

Grillen (vegetarisch).



Helmut Kohl oder Willy Brandt?

Willy Brand.



Facebook oder Instagram?

Als Abgeordnete nutze ich beides, persönlich lieber Instagram.



Bier oder Wein?

Das kommt auf den Anlass an!



Ahle Wurscht oder

Weckewerk?

Ich esse kein Fleisch und antworte deshalb mit: Schokolade.



Hotel oder Zelt?

Campen – allerdings im Bulli.



Aufzug oder Treppe?

Treppe.



Rock oder Pop?

Rockmusik.



Von Laura Hellwig