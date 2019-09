Hoch lebe die tolle Knolle: Kartoffelfest in Rotenburg

Die Stadt Rotenburg lädt für Samstag, 21. September, zum dritten Mal zum Kartoffelfest ein. Einmal mehr dreht sich auf Altstadtseite und Neustadtseite alles um die tolle Knolle.

Und wie sollte es anders sein: Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Kartoffelkuchen, Pommes Frites aus Süßkartoffeln, Kartoffelpuffer, über offenem Feuer zubereitete Kartoffelgerichte, Pellkartoffeln mit Kräuterquark – es gibt fast nichts, was es nicht gibt.

Selbstverständlich auch wieder Bow Loops vom Bogenschützenklub, dessen Schieß- und Schälexperten rohe Kartoffeln gekonnt in Spiralen schneiden, krossbraten und dann sehr lecker zum Kauf anbieten. Natürlich gibt es auch Gegrilltes mit dazu passenden Getränken, Kaffee und Kuchen, Crêpes, Pizzas, Langos, Zwiebelkuchen, Federweißen, Liköre und anderes mehr.

Für die Kleinen wird der 30 Meter lange „Ninja Extrem Parcour“ aufgebaut. Außerdem gibt es Kartoffeldruck und eine Buttonaktion mit Fräulein Glitzer, auf der alten Brücke von Alexander Mey Kundendienste veranstaltete Kinderaktion, Kinderschminken im Kreisaltenzentrum und eine Seifenblasenstation.

Marktstände mit Herbstblumen, Kürbissen, Bio-Gemüse, Eiern, Bonbons, Taschen, Strickwaren, Genähtem, Schmuck, Büchern und anderem mehr runden das Angebot des Kartoffelfestes ab. Ergänzt wird es von einer Schlepper-Ausstellung mit dem größten jemals in Rotenburg gebauten RMW-Schlepper, Musik- und Show-Acts und den Angeboten der Einzelhändler der Innenstadt.

Unter dem Motto „Heimat shoppen“ laden die Kaufleute am Samstag besonders herzlich zum Flanieren, (An-)Probieren und Einkaufen ein. Erst jüngst erklärte IHK-Präsident Jörg-Ludwig Jordan: „Durch Einkäufe vor Ort sichern wir ein breites Leistungsspektrum. Jeder Euro, den Verbraucher in ihrer Gemeinde ausgeben, macht sich für die Heimat mehrfach bezahlt. Einzelhändler und Gastronomen schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze, zahlen Gewerbesteuern und bieten Raum zur sozialen Interaktion.“

Auch das Kreisaltenzentrum hat sich wieder etwas Besonderes ausgedacht: Ab 12 Uhr kann man dort eine Kaninchenausstellung mit Streichelgehege besuchen und von Hausbewohnern angefertigte Produkte erwerben. Um 15 Uhr gibt der von Patrick Busch geleitete Schulchor der Haselbachschule Lispenhausen ein Konzert, und um 16.30 Uhr tritt der Bläserchor Heina auf.

Des Weiteren bietet die oft gelobte Einrichtung im Innenhof Kartoffelwurst und Bratwurst vom Holzkohlegrill an, im „Café unter den Linden“ bis 15 Uhr Kartoffelpuffer mit Apfelmus, Torten und Kuchen sowie Kaffee und Getränke.

Die Auftritte des Drumcorps BIMotion finden um 12.30 Uhr im Steinweg und um 14 Uhr in der Brückengasse statt. Die Girls von Dance'n'fun zeigen ihr Können um 14.30 Uhr in der Brückengasse, und Mario Steffen präsentiert um 16 Uhr vor dem Landratsamt sein Showprogramm „Goldstücke …vom Schlager nur das Beste!“

Vor oder nach dem Genuss der tollen Knollen und der heimatlichen Einkaufsmöglichkeiten kann man sich über zwei neue Rotenburger Errungenschaften informieren. Zum einen präsentiert sich das Familienzentrum in der Weidenberggasse von 13 bis 17 Uhr mit einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit. Zum anderen öffnet die Freiwillige Feuerwehr der Fuldastadt unter dem Motto „Neu trifft Alt“ von 14 bis 17 Uhr ihre Tore für den „Tag der offenen Baustelle“.

Damit alle Angebote gut miteinander verbunden sind, fährt eine Wegebahn. Sie hält am Marktplatz, am Familienzentrum und in der Lindenstraße/Ecke Steinweg. (zwa)