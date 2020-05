Schwerer Unfall: Frau eingeklemmt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Unfall in Nordhessen: Frau eingeklemmt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Hersfeld-Rotenburg nahe Kassel sind zwei Personen verletzt worden. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Kasel - Am Mittwochnachmittag (27.05.2020) kam es gegen 14.50 Uhr auf der Kreisstraße 25 zwischen Kruspis und Holzheim im Kreis Hersfeld-Rotenburg (nahe Kassel) aus bisher ungeklärter Ursache zu einem schweren Unfall.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr der Fahrer eines VW Golf die K25 von Holzheim in Richtung Kruspis. Zeitgleich befuhr die Fahrerin eines VW Passat die Kreisstraße im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (nahe Kassel) in entgegengesetzter Richtung.

Schwerer Unfall im Kreis Hersfeld-Rotenburg (nahe Kassel): Frontalzusammenstoß zweier Autos

Auf einer Kuppe kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem die Fahrerin des Passates in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr Haunetal mit schwerem Rettungsgerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste.

Die verletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Golffahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ein Unfallsachverständiger wurde von der Polizei beauftragt, den Unfallhergang auf der Kreisstraße im Landkreis Hersfeld-Rotenburg bei Kassel zu rekonstruieren.

Schwerer Unfall im Kreis Hersfeld-Rotenburg (nahe Kassel): Umfangreiche Rettungs- und Bergungsmaßnahmen

Während der umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K25 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg nahe Kassel in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Von Luisa Ebbrecht mit TVnews-Hessen

