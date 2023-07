Katrin Anders wählt Wanderwege nach der Jahreszeit aus

Teilen

Katrin Anders, Geschäftsführerin des Naturparks Knüll vor Schloss Neuenstein, dem Sitz des Naturparks. © Struthoff, Kai A.

Sommerzeit ist Wanderzeit: Gemeinsam mit dem Naturpark Knüll wird unsere Zeitung in den kommenden Wochen die 20 Fabelwege des neuen Naturparks vorstellen. Zum Auftakt der Serie sprach Kai A. Struthoff mit der Geschäftsführerin des Naturparks Knüll Katrin Anders.

Frau Anders, wenn Sie einem Ortsfremden die Besonderheit des Naturparks Knüll erklären müssten: Was würden Sie sagen?

Was den Naturpark Knüll ausmacht, ist seine große Vielfalt. Es gibt hier eben nicht das eine Alleinstellungsmerkmal, sondern viele Wechsel zwischen Wald, Offenland und idyllischen Fachwerkdörfern. Das macht den Reiz der Fabelwege aus, weil man eben nicht nur durch den Wald läuft, sondern immer mit neuen Ausblicken belohnt wird – zuweilen bis in die Rhön, den Kellerwald oder den Thüringer Wald. Zudem gibt es eine große Artenvielfalt bei den Bäumen. Dazu kommen Bach- und Wiesentäler sowie Ackerflächen. Das macht den Knüll auch in den verschiedenen Jahreszeiten so reizvoll.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Nationalpark wie etwa dem Kellerwald und einem Naturpark?

Ein Naturpark hat mehr touristische und regionalentwicklerische Ziele. Es geht, anders als im Nationalpark, nicht darum, eine Fläche unberührt zu einer Wildnis werden zu lassen. In Deutschland gibt es nur 16 Nationalparks, aber 104 Naturparks – der Knüll ist der jüngste von ihnen. Hinzu kommt, dass ein Naturpark anders als ein Nationalpark nicht Eigentümer der Flächen ist. Wir sind daher darauf angewiesen, mit den Eigentümern, wie Hessenforst, Landwirten oder Waldbesitzern und natürlich auch den Kommunen zu kooperieren.

Gibt es dabei auch Zielkonflikte in der Nutzung?

Bislang hatte ich damit hier keine Probleme. Im Vorfeld der Naturparkgründung gab es zwar Diskussionen, weil gerade die Landwirte Restriktionen befürchtet hatten, aber das ist gar nicht so. Der Naturpark schafft ja kein neues Schutzgebiet, sondern umfasst nur bereits bestehende Schutzgebiete. Ich habe aus der täglichen Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Interessenvertretern den Eindruck, dass wir alle an einem Strang ziehen und sehr kompromissbereit sind. Uns allen geht es darum, die Kulturlandschaft mit einer naturverträglichen Nutzung zu erhalten.

Im Naturpark Knüll ist etwas gelungen, was vermutlich einmalig ist: Hier wurden in kürzester Zeit 20 neue Wanderwege ausgewiesen. Wie haben Sie das geschafft?

Der Naturpark mit den Fabelwegen ist aus dem Leader-Programm heraus entstanden. Das Ganze hat schon im Jahr 2017 begonnen. Als ich vor zwei Jahren hier angefangen habe, waren die meisten Wege schon projektiert, sodass ich und meine Kollegin Judith Walz diese Pläne nur noch umsetzen mussten. Das war in der Tat ein Kraftakt, aber im Vorfeld war schon eine sehr gute Planungsarbeit geleistet worden. Wir haben dabei mit einer Agentur zusammengearbeitet, die auch mit dem Deutschen Wanderinstitut verbunden ist, sodass man genau wusste, welche Vorgaben für Premiumwege erfüllt werden müssen.

20 neue Fabelwege im Naturpark Knüll. © HNA

Welche Kriterien sind das?

Wichtig für die Zertifizierung als Premiumwanderweg ist eine abwechslungsreiche Szenerie. Der Weg darf nur zu geringen Teilen auf Teer verlaufen. Wichtig sind naturnahe Pfade, also nicht nur breite Forstwege. Rastplätze oder Ruheliegen sind ein weiteres Kriterium, und, ganz wichtig, der Weg muss so gut beschildert sein, dass man ihn ohne Karte und andere Hilfsmittel laufen kann.

Warum sind die Wege nach Fabeln benannt?

Es gibt tatsächlich zu einigen der Wegen Geschichten, aber nicht zu allen. Es ging natürlich darum, eine eigene Marke zu entwickeln. Wir sind hier in der Grimm-Heimat Nordhessen, und es gibt bereits an einigen Orten Märchenwege. Fabelwege gab es noch nicht, das ist also unser Alleinstellungsmerkmal. An einigen der Fabelwege kann man sich jetzt schon über die App der Deutschen Märchenstraße an den Wandertafeln am Startpunkt Geschichten zu den Wegen erzählen lassen. Zum Beispiel kann man sich in Oberaula die Geschichte vom Goldborn anhören. In Zukunft wollen wir einige, aber nicht alle Wege so entwickeln, dass man dort eine Geschichte erleben kann und es auch Spielelemente für Kinder gibt. Dabei spielen natürlich die digitalen Medien eine Rolle.

Aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg gehören Bad Hersfeld, Ludwigsau, Niederaula, Breitenbach/H., Kirchheim, Neuenstein, Alheim, Rotenburg und Bebra zum Naturpark. Aber die meisten Fabelwege sind im Schwalm-Eder-Kreis. Warum?

Ganz einfach: Die Leader-Region Knüll hat das Projekt Naturpark entwickelt. Zu ihr gehören elf Kommunen, aber nur vier aus Hersfeld-Rotenburg. So ist diese Wegeverteilung zustande gekommen. Aber es stimmt: Derzeit sind wir noch zu westlastig im Naturpark. Wir sind aber bereits in Gesprächen mit mehreren Kommunen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg und wollen auch dort Fabelwege entwickeln. Das wird noch eine gewisse Zeit dauern, aber wir gehen das Thema an. Es gibt schon konkrete Gespräche in Ludwigsau und Alheim. Ich bin deshalb guter Dinge, aber natürlich geht es dabei auch immer ums Geld.

Sie hatten zuletzt auch Probleme mit Vandalismus im Park?

Ja, leider. Auf dem Eisenberg wurden beispielsweise Schilder abmontiert, andere wurden verdreht, sodass sie in die falsche Richtung zeigten. Das ist ärgerlich! Es kostet Zeit, Energie und Geld, um das wieder instand zu setzen.

Hier kommt den Wegepaten eine besondere Verantwortung zu?

Genau. Wir haben zurzeit 26 ehrenamtliche Wegepatinnen und -paten, die die Wege betreuen, regelmäßig dort unterwegs sind und die mit unglaublich großen Engagement, sich für deren Erhalt einsetzen und Schäden sofort beheben. Sie sind häufig mit der Baumschere im Rucksack unterwegs, um auch mal ein zugewachsenes Schild freizuschneiden. Das funktioniert prima, und dieser Einsatz ist wirklich unbezahlbar.

Sie kümmern sich nicht nur um den Erhalt der Natur, sondern Sie betreiben auch Bildungsarbeit. Was kann man hier lernen?

Wir haben mit den Allerkleinsten begonnen und arbeiten inzwischen eng mit 14 Kitas in der Region zusammen. Wir bieten den Kitas zwei Veranstaltungen pro Jahr an, zum Beispiel zum Thema heimische Tiere, Klimawandel, Ernährung – alles kindgerecht aufgearbeitet. Uns ist wichtig, dass die Kinder Spaß daran haben, die Natur vor ihrer Haustür zu erleben. Hierfür arbeiten wir mit dem Umweltbildungszentrum Licherode und dem Wildpark Knüll zusammen. Der Kindergarten Mecklar wurde als erste „Naturpark-Kita“ zertifiziert, wir sind eine mehrjährige Kooperation eingegangen. Wir haben gleich im ersten Jahr 18 Naturparkführerinnen und -führer ausgebildet, die in diesem Jahr 78 festgeplante Touren im ganzen Park anbieten. Natürlich können auch Gruppen gezielt Führungen buchen. Wir möchten in Zukunft auch noch enger mit den Schulen zusammenarbeiten und die Erwachsenenbildung intensivieren. Aber wir haben in der Geschäftsstelle nur zwei Mitarbeiterinnen und einen FÖSler, deshalb geht nicht alles auf einmal.

Vor allem seit der Corona-Pandemie ist Wandern sehr beliebt – durchaus auch bei jungeren Leuten und nicht nur bei den klassischen Wandervögeln im fortgeschrittenen Alter. Wie erklären Sie sich diesen neuen Wandertrend?

In der Corona-Zeit gab es ja nicht viele andere Dinge, die man tun konnte. Vermutlich haben dabei viele Menschen entdeckt, wie schön es ist und wie gut es einem tut, wenn man draußen in der Natur unterwegs ist. Achtsamkeit, Ressourcen- und Klimaschutz – das sind ja alles sehr aktuelle Themen. Inzwischen kann man die digitalen Medien mitnehmen, und sie tragen mit zusätzlichen Informationen zum Erlebnis bei. In einer Zeit, in der wir viel in geschlossenen Räumen sitzen, sind Bewegung und der Ausgleich an der frischen Luft immer wichtiger.

Wir wollen unseren Lesern ja alle Fabelwege vorstellen und sie dann den schönsten Weg wählen lassen, um dort im Oktober gemeinsam zu wandern. Haben Sie selbst einen Lieblingsweg?

Ich bin ein Fan unserer Jahreszeiten. Deshalb suche ich danach auch die Wege aus. Im Frühling einen offenen Weg wie auf dem Eisenberg, wo man nach dem Winter die Sonne genießen kann. Im Sommer, wenn es heiß ist, einen Weg im Bachlauf wie den Mühlengrund bei Seigertshausen. Toll ist natürlich die Lochbachklamm, sie ist auch für Familien mit Kindern schön. Was mich persönlich fasziniert, sind große, alte Bäume, wie man sie am Hutewaldweg findet. Deshalb habe ich nicht einen Favoriten, sondern suche mir meine Wege vor allem nach den Jahreszeiten aus.

Zur Person

Katrin Anders (42) ist seit 2021 die Geschäftsführerin des Zweckverbands Knüllgebiet. Ihre Aufgabe: Regionalentwicklung und Leaderförderung voranbringen – und den Naturpark entwickeln. Sie stammt aus Frielendorf, war bis 2013 beim Nationalpark Kellerwald-Edersee beschäftigt und wechselte dann zur Stadt Wernigerode im Harz. Anders lebt in Homberg. Sitz des Naturparks Knüll ist auf Schloss Neuenstein