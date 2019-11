Heinebach: Fußgängerüberweg fehlt - Frau stirbt nach Unfall vor Edeka 

B83 war knapp drei Stunden voll gesperrt

+ © privat Der grüne Polo kollidierte mit der Fußgängerin. © privat

Schwer verletzt worden ist eine 88-jährige Fußgängerin am Donnerstagmorgen beim Überqueren der B 83 in Heinebach auf Höhe des Edeka-Marktes am Ortsausgang.