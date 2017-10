Keine Ruhe bei Amazon: Streik auch in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. An sechs großen deutschen Amazon-Standorten wird am heutigen Montag, 2. Oktober, erneut für einen Tarifvertrag gestreikt - neben Bad Hersfeld sind Leipzig, Graben, Rheinberg, Werne und Koblenz betroffen.

Von Beginn der Nachtschicht an bis zum Ende der Spätschicht wird laut der Gewerkschaft Verdi gestreikt. Der Grund: Amazon bewege sich immer noch nicht an den Verhandlungstisch.

"Wieder einmal wurden zwar nach selbstherrlicher Arbeitgeber-Entscheidung geringe Lohnerhöhungen ab 1. September verkündet, aber die Gewerkschaftsmitglieder fordern deutlich mehr", heißt es weiter.

Während als Ergebnis in der Einzelhandels-Tarifrunde Entgelterhöhungen von 2,3 Prozent jetzt und weitere 2 Prozent im kommenden Jahr tarifvertraglich vereinbart wurden, bleibe die Vergütung am Amazon-Standort Bad Hersfeld auch nach einer Erhöhung von 25 Cent pro Stunde deutlich dahinter zurück. So liege der Monatsverdienst für langjährige Versandmitarbeiter bei Amazon nun aktuell bei 2080 Euro, während ein Lagerarbeiter nach dem Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel 2233 Euro verdiene.

"Amazon verweigert sich Tarifverhandlungen, lehnt die kollektive Interessenvertretung der Beschäftigten über Tarifpartnerschaft ab und zwingt so die Gewerkschaft zum Streik aufzurufen", meinen die Verdi-Vertreter.

Die Gewerkschaft bleibt bei ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag für das Unternehmen, und man wolle dieser Forderung weiterhin kreativ Ausdruck verleihen. (red/nm)

Rubriklistenbild: © dpa