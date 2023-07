HZ-Fahrtest: Kia Sportage PHEV vom Autohaus Dürkop

Von: Daniel Blöthner

Praktische Features im Straßenverkehr verknüpft der Kia Sportage PHEV gekonnt mit viel Platz für Insassen & Gepäck, erhöhter Sitzposition und einem hohen Stellenwert für Sicherheit - etwa mit Reflektoren in den Türen und zahlreichen Assistenzsystemen. © Daniel Blöthner

Bislang bin ich nur Benziner oder Elektroautos gefahren. Daher war das Wochenende mit dem Kia Sportage PHEV, einem Plug-in Hybrid, eine lohnenswerte Erfahrung. Für Sie haben wir das Fahrzeug vom Bad Hersfelder Autohaus Dürkop dem HZ-Test unterzogen und sind nach Homberg (Efze) und Rotenburg gefahren.

Wenn der Fahrspaß schon vor dem Einsteigen beginnt, weiß man sich in guten Händen. Der Kia Sportage PHEV registriert den Autoschlüssel in der Nähe und kann so etwa ohne Tastendruck den Kofferraum öffnen. Ebenfalls praktisch, wenn man selbst die Hände mit dem Einkauf oder Gepäck voll hat: Per Tastendruck an den vorderen Türgriffen kann auch Freund/Freundin das Auto öffnen, solange der Schlüssel in der Nähe ist.



Der Kofferraum bietet reichlich Platz und auch die Insassen dürften wohl kaum Probleme haben. Nimmt der Fahrer Platz, wird zudem eine einladende Melodie abgespielt. Alles wirkt komfortabel und schnell erreichbar, auch wenn die digitalen Schaltflächen sicherlich mehr Gewöhnungszeit benötigen, als die haptischen Bedienelemente aus älteren Modellen. Der Kia Sportage agiert hier platzsparend. So nutzen etwa das Radio und die Klimaanlage dieselbe Fläche, zeigen aber jeweils nur die dazugehörigen Funktionen an, je nachdem, was man gerade bedienen möchte.



Übersichtlicher wird es bei dem Bildschirm, der sich von der linken Fahrerseite bis zur linken Beifahrerseite erstreckt. Dort ist Platz für das Navigationssystem, Geschwindigkeitsanzeigen, Telefon-Features, Einstellungen und ein ganz praktisches Feature: Die Einblendung der Außenkameras.



Diese praktische Kameraaufnahme des toten Winkels wird beim Blinkersetzen angezeigt. © Daniel Blöthner

Kamera-Profi

Diese bieten nicht nur ein 3D-Modell des Fahrzeuges samt Umgebung, sondern helfen auch mit praktischen Hilfslinien auf dem Bildschirm, um etwa rückwärts einzuparken. Besonderer Hervorhebung bedarf es aber den Kameras an den Außenspiegeln. Bei jedem Abbiegevorgang mit Blinker zeigen diese im Bildschirm des Fahrers den toten Winkel an. Damit ersetzen sie zwar nicht den Schulterblick auf Autobahnen oder im Stadtverkehr, helfen dafür aber Unfälle zu vermeiden oder auch beim Einparken nicht den Bordstein zu treffen.



Ein rot leuchtendes Warndreieck, das in die Außenspiegel eingearbeitet ist, informiert zusätzlich über potentielle Gefahren direkt neben dem Auto. Wenn nach dem Aussteigen doch mal gemerkt wird, dass man durchaus weiter vor oder zurück hätte fahren können, hat Kia eine tolle Funktion in den Schlüssel eingebaut. Per Tastendruck startet das Auto und kann unter Verwendung des Sensors für Hindernisse vor und zurück bewegt werden. Also quasi eine Fernsteuerung für kleine Korrekturen in einer Linie.



Das Touchpad in der Mittelkonsole zeigt je nach gewählter Funktion andere Optionen an. © Daniel Blöthner

Die erhöhte Sitzposition wirkt sich zunächst positiv auf den Überblick aus, da das Fahrgeschehen besser im Blick behalten werden kann. Aber Vorsicht: Dadurch wirken 50 km/h auch relativ langsam, wenn man sonst eine niedrigere Sitzposition gewohnt ist. Ich habe mich zwar nicht dabei erwischt, mit dem Kia Sportage zu rasen, doch musste ich - auch aufgrund der raschen Beschleunigung - immer mal kontrollieren, ob ich nicht noch Gas geben muss, um auf 50 km/h zu kommen. Da spielt wohl auch mit, dass der Plug-in Hybrid sehr leise ist, egal, welcher Motor gerade das Fahrzeug hauptsächlich antreibt.



Ein wenig Tuning bedarf es bei den angezeigten Richtgeschwindigkeiten auf dem Bildschirm. Ohnehin sollten diese aber nur als Orientierung dienen und die Schilder am Straßenrand haben stets Vorrang.



Mein Favorit

Durch den sehr leisen Wechsel zwischen Strom und Benzin ist die Beschleunigung mein Favorit. Gepaart mit der Automatik und dem wegfallenden Schalten spart man viele Aktionen und hat mehr Zeit sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.



Fazit

Der Spurhalteassistent im Kia Sportage lenkt recht deutlich ein und schafft sich zudem mit einem Warnton Gehör. Da diese Funktion bei neuen Fahrzeugen Pflicht ist, muss man sich wohl daran gewöhnen. Zudem kann dieser Assistent dazu führen, dass man sein Fahrverhalten besser reflektiert und insbesondere Linkskurven nicht ganz so eng nimmt, wie man es bisher tat.



Vieles im Kia erfüllt die heutigen Standards, setzt bei etlichen Bereichen aber noch eins drauf. Sei es beim edlen Aussehen, dem praktischen Aufladen des Elektromotors während der Fahrt, der beschriebenen Assistenzsysteme oder der geräumige Innenraum.



Der Kia Sportage PHEV lässt keine Wünsche offen und behauptet sich im Straßenverkehr als komfortabler Alleskönner.