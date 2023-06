Kilometerlanger Stau auf der A7 - Transporter brennt komplett aus

Von: Christoph Sahler

Auf der A7 brennt ein Transporter aus. © TVnews-Hessen

Auf der Autobahn A7 im Kreis Hersfeld-Rotenburg brennt ein Transporter. Während der Löscharbeiten muss die Strecke gesperrt werden. Es kommt zum Stau.

Kirchheim - Am Donnerstagvormittag (8. Juni) wurden die Feuerwehren aus Kirchheim und Ortsteilen gegen 11.50 Uhr zu einem brennenden Auto auf die A7 zwischen Bad Hersfeld und Kirchheim im Kreis Hersfeld-Rotenburg alarmiert. Schon bei der Anfahrt sah Gemeindebrandinspektor Andreas Schmier, dass es um einen Transporter handelte, der auf dem Standstreifen in Richtung Süden im Vollbrand stand.

Er teilte dieses der Leitstelle mit, die daraufhin die Einsatzstufe erhöhte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge hatte sich der Brand bereits auf die angrenzende Böschung ausgebreitet. Immer wieder kam es zu kleineren Explosionen, gefolgt von einer Stichflamme aus dem Fahrzeug, die vermutlich von platzenden Reifen entstanden. Eine dicke schwarze Rauchwolke behinderte den Verkehr auf der Gegenfahrbahn. Bei dem Transporter handelte es sich um einen mit drei Personen besetzten Werkstattwagen.

A7 eine Stunde voll gesperrt - Keine Verletzten bei Transporter-Brand

Aus mehreren Rohren löschten die Einsatzkräfte das Fahrzeug und die Böschung unter Zuhilfenahme von Löschschaum. Besonderes Augenmerk gehörte bei den Löscharbeiten eine große Gasflasche, die von den Fahrzeuginsassen noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug in Sicherheit gebracht werden konnte. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Insassen während der Fahrt im Bereich des Armaturenbrettes am Radio eine Rauchentwicklung. Der Fahrer lenkte das Fahrzeug auf den Standstreifen, um nach der Ursache zu schauen. Im selben Moment schlugen auch schon die ersten Flammen in den Fahrgastraum.

Keiner der Insassen wurde bei dem Einsatz verletzt. Von der Autobahnpolizei musste die A7 in Fahrtrichtung Süden während der Lösch- und Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Über die Höhe des Sachschadens an dem Fahrzeug, der Autobahn und der Böschung konnte von der Polizei noch nicht beziffert werden. (Jens Krannich)

