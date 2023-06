Kindergarten Neukirchen: Kosten für Erweiterung in Haunetaler Ortsteil verdoppeln sich

Von: Mario Reymond

So soll es werden: Visualisierung des Anbaus an den bestehenden Kindergarten der Marktgemeinde Haunetal in Neukirchen. © Visualisierung: Architekturbüro Dietz

Statt wie im Jahr 2019 geplant verdoppeln sich die Kosten für den Anbau des Kindergartens im Haunetaler Ortsteil Neukirchen. Die Erweiterung verschlingt 1,59 Millionen Euro.

Neukirchen – Einstimmig haben die Haunetaler Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Dienstagabend die Erweiterung des Kindergartens in Neukirchen beschlossen.

Die Planungen für dieses Projekt laufen seit 2018. Eine Kostenschätzung über 780 000 Euro und ein erster Entwurf stammen aus dem Jahr 2019. Der Förderbescheid von Bund und Land über 677 149 Euro war im November 2021 in Haunetal eingetroffen. Im Jahr 2022 hatte die Marktgemeinde schließlich das Architekturbüro Dietz aus Bad Hersfeld mit der Umsetzung des Baus beauftragt.

Erledigt wurden seitdem die Erweiterung der Cafeteria und die Schaffung eines Sozialraums im bestehenden Trakt. Dabei habe sich schnell herausgestellt, dass eine rückwärtige Erweiterung um einen Anbau in den Hang hinein nur schwer umsetzbar und finanzierbar sein würde. „Der Baupreisindex lag zudem da schon 40 Prozent über den angenommenen Kosten und somit bei einem Gesamtvolumen von 1,1 Millionen Euro. Berücksichtigt waren dabei aber noch nicht der Brandschutz, die Statik sowie die Tatsache, dass der Anbau in den Hang hinein hätte erfolgen müssen. Die Baufahrzeuge hätten dabei auch durch den Wald anfahren müssen. So wären die Gesamtkosten auf 1,7 Millionen Euro angestiegen“ erklärt Architekt Volker Dietz.

Jetzt werde der Anbau vor das bestehende Gebäude geplant. Bessere Erreichbarkeit und eine einfachere Baustellenlogistik inbegriffen. Der Neubau könne damit auch flächenmäßig größer werden. Es werde zudem eingeschossig gebaut, mit der Option, bei Bedarf aufstocken zu können. Um die gleiche Nutzfläche zu erreichen, hätte die Hangvariante schon von Beginn an zweistöckig in Angriff genommen werden müssen. Für die neue Variante müsse lediglich der bestehende Spielplatz verlegt werden, erklärt Architekt Volker Dietz weiter.

Aktuell besuchen 104 Kinder (19 davon die Krippe) die Kita Haunetal. Das sind zwei über Bedarf. Nach dem Umbau können 124 Kinder betreut werden. 100 (Ü3) in vier Gruppen (maximal 25 Kinder je Gruppe) und 24 (U3) in zwei Krippengruppen (maximal 12 Kinder je Gruppe).

In dem Neubau entstehen für die beiden Krippengruppen jeweils ein Gruppenraum und eigene Schlafräume. Gemeinsam genutzt werden das Kinderbad und die behindertengerechte Toilette. Hinzu kommt noch ein Gruppenraum für Kinder Ü3.

Insgesamt stehen nach dem Um- und Neubau – voraussichtlich im Herbst 2024 – sechs Gruppenräume und ein Mehrzweckraum zur Verfügung. Diese werden so zugeschnitten, dass die jüngeren von den älteren Kindern räumlich getrennt untergebracht sein werden. Die gesamte Nutzfläche beträgt künftig 800 Quadratmeter.

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1,59 Millionen Euro. Abzüglich der Förderung von 677 149 Euro verbleibt ein Kostenanteil von 892 851 Euro bei der Marktgemeinde. „Da es sich bei der Kindertagesstätte um eine absolute Pflichtaufgabe handelt, werden wir andere Projekte zeitlich nach hinten verschieben“, erläuterte Bürgermeister Timo Lübeck. (Mario Reymond)