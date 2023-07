Vollbesetzt im Niederaulaer Eulennest

Von: Daniel Blöthner

Die Kinderkrippe Eulennest in Niederaula bietet in vier Gruppen 48 Kindern Platz. Viel Spaß versprechen die grüne Wiese und die vielen Spielgeräte vor den Gruppenräumen. © Daniel Blöthner

Über 300 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür Ende Juni. 48 Kinder besuchen in vier Gruppen täglich die Einrichtung und werden dabei von insgesamt 13 Erziehern und Erzieherinnen betreut. Die Rede ist von der Ev. Kinderkrippe Niederaula mit dem Namen Eulennest.

An der alten Leimenkaute gelegen, ist die Resonanz der Eltern über die Krippe bislang sehr positiv, wie Einrichtungsleitung Angi Nuhn im Gespräch vor Ort verlauten lässt.



Dabei hat die Krippe einen langen Weg, auf den sie zurückblicken kann. Erste Diskussionen fanden schon ab 2014 statt. Die Entscheidung für einen Neubau fiel aber erst 2017. Ursprünglich sollte die Krippe dann am Kirchweg entstehen, doch nach dem Abbruch gab es den Wunsch, die Fläche als Dorfplatz zu nutzen und die Krippe stattdessen an einem anderen Ort zu errichten. 2018 fiel dann die Entscheidung, die Krippe An der alten Leimenkaute zu errichten.



Ende 2019 konnte schließlich der Bauantrag gestellt werden. Nach der europaweiten Ausschreibung wurde im Frühjahr 2021 mit dem Rohbau begonnen. Im darauffolgenden August wurde das Richtfest gefeiert und ein Jahr später die Einrichtung bezogen. Im Anschluss wurden noch die Außenanlagen fertiggestellt.



Die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs wirkten im Gebäude rund 500 Stunden und bei der Außenanlage rund 1.100 Stunden mit. Innen wie außen macht die Krippe einen sehr guten Eindruck. In U-Form sind pro Zweig zwei Gruppen untergebracht. Dazwischen befindet sich ein Turnraum. LED-Leitstreifen erhellen die Gänge stromsparend und Fenster auf Kinderhöhe ermöglichen den Blick nach draußen. Jede Gruppe verfügt zudem über Sanitär- und Ruheräume. Im ersten Stock befinden sich Pausen- und Besprechungsräume für die Mitarbeiter oder für Elterngespräche. Die Dächer sind begrünt und auf einem sammelt eine PV-Anlage fleißig Strom.



Im begrünten Außengelände befindet sich alles, was Kinderherzen Freude bereitet: Rutschen, Schaukeln, Bobby-Cars mit dazugehöriger Rennstrecke, ein Sandkasten, ein Wasserspielplatz und noch viel mehr.



Sogar ein Wasserspielplatz fand neben Rutschen, Schaukeln und mehr im Außengelände Platz. © Daniel Blöthner

Heiko Reuber war Bauamtsleiter der Marktgemeinde Niederaula und setzte sich sehr dafür ein, immer wieder neue Ideen einzubringen. Dabei stand er stets in engem Kontakt zu den verantwortlichen Erzieherinnen. In Erinnerung an diesen geschätzten Menschen ist am Eingang eine kleine Widmung angebracht.