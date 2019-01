2,78 Promille: Stark Alkoholisierter beschädigt in Kirchheim geparkte Autos

Ein alkoholisierter 29-Jähriger beschädigte durch Tritte und Schläge am Sonntagmorgen zwei geparkte Autos in Kirchheim. Sein Atemalkoholwert lag bei 2,78 Promille. Schaden: 600 Euro.

Laut der Polizei beschädigte ein stark alkoholisierter Mann aus Kirchheim durch Tritte und Schläge am Sonntagmorgen, gegen 9.15 Uhr, zwei am Straßenrand am Eschenweg geparkte Autos. Es entstand ein Schaden von 600 Euro.

Der Atemalkoholwert des 29-Jährigen lag laut der Polizei bei 2,78 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. mmo

