Drei Verletzte bei Unfall auf A7 bei Kirchheim

Kirchheim. Ein Verkehrsunfall auf der A7 mit drei Verletzten hat am Sonntag bei Kirchheim für 18 Kilometer Stau gesorgt. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten und drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der A7 zwischen Kirchheim und dem Hattenbacher Dreieck auf der Klebaer Brücke in Fahrtrichtung Süden.

+ Ein Verkehrsunfall auf der A7 mit drei Verletzten hat am Sonntag bei Kirchheim für 18 Kilometer Stau gesorgt. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus. © TVnewsHessen

Über die genaue Unfallursache konnten von der Polizei keine genauen Angaben gemacht werden. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Bad Hersfeld und Rotenburg gefahren werden. Da aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, die sich auf der regennassen Fahrbahn schnell verteilten, wurde die Feuerwehr aus Kirchheim zur Unfallstelle alarmiert.

Großflächig mussten die Ölspuren auf den Fahrbahnen abgestreut und beseitigt werden. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, an einem VW Polo und an einem VW Sharan entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

An der Unfallstelle bildete sich ein erheblicher Stau, der bedingt durch den Pendlerverkehr auf der A4 bis Bad Hersfeld und auf der A7 bis Bad Hersfeld West zurückging. (yk)

Hier ereignete sich der Unfall: