Geisterfahrer verursacht Unfall auf der A4 am Kirchheimer Dreieck

Ein Geisterfahrer hat am Donnerstag auf der A4 am Kirchheimer Dreieck einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurden glücklicherweise nur Fahrzeuge beschädigt.

Ein 65-Jähriger aus Bad Hersfeld war am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags vermutlich an der Betriebsumfahrt der ehemaligen Autobahnmeisterei Bad Hersfeld entgegen der Fahrtrichtung auf die A4 in Richtung Kirchheim aufgefahren, teilt die Autobahnpolizei in Bad Hersfeld mit.

Durch glückliche Umstände und die Umsicht der anderen Verkehrsteilnehmer kam es auf der etwa zehn Kilometer langen Irrfahrt zu keinem folgenschweren Unfall.

Im einspurigen Baustellenbereich am Kirchheimer Dreieck kam es allerdings zu einem Zusammenstoß mit einem Auto aus Heilbronn, in dem eine Familie saß. Bei dem Zusammenstoß entstanden lediglich Schäden an den Autos.

Dem Falschfahrer wurde Blut entnommen. Sein Führerschein, sowie sein Fahrzeug wurden durch die Polizei sichergestellt.