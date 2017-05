Nahe Kirchheimer Dreieck: Lkw beladen mit 25 Tonnen Papier fing Feuer 

Kirchheim. Zu einem größeren Lastwagenbrand ist es am frühen Mittwochabend im Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf der A7 gekommen.

Aktualisiert um 19.24 Uhr - Der Lastwagen war mit insgesamt 25 Tonnen Papier-Rollen beladen. Das Fahrzeug, das im fränkischen Kreis Bamberg (Bayern) zugelassen war, war gegen 17.40 Uhr auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel unterwegs.

Kurz nachdem der Fahrer des Lkw das Kirchheimer Dreieck mit dem Fahrzeug passiert hatte, bemerkte der Mann offensichtlich den Brand. In der Fahrerkabine kam es laut Polizeibericht bereits zu einer starken Rauchentwicklung. Der Mann aus Tschechien hielt den beladenen Sattelzug an, stieg aus und brachte sich so in Sicherheit. Trotzdem wurde er verletzt. Da er den gefährlichen Qualm eingeatmet hatte, kam er mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik in Bad Hersfeld. Ein rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Nachdem der Lkw-Fahrer das Fahrzeug verlassen hatte, breiteten sich die Flammen relativ zügig aus. Mehrere Meter schlugen die Flammen in die Luft. Zudem soll es immer wieder kleinere Explosionen gegeben haben. Die Papier-Rollen, die als Ladung auf dem Lkw waren, fingen in kurzer Zeit ebenfalls Feuer. Zuerst brannte die Fahrerkabine aus. Wenig später brannte auch der Rest des Brummis aus. Auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim konnte das Ausbrennen nicht verhindern, obwohl die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren.

Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 150.000 Euro. Die Polizei geht bei der Ursache des Brandes von einem technischen Defekt aus.

Durch den brennenden Lastwagen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der A7. Das große Fahrzeug stand laut Polizei abseits der Fahrbahn. Deswegen reichte es aus, lediglich den rechten Fahrstreifen der insgesamt drei Spuren wegen der Lösch- und Aufräumarbeiten zu sperren.

