Polizei zieht polnischen Lastwagenfahrer in Kirchheim aus dem Verkehr

Da staunte die Polizei nicht schlecht: Mehr an eine Geschenkverpackung denn an Ladungssicherung erinnerte die Beamten dieser Transport eines Lastwagens aus Polen.

Kirchheim. Die Polizei hat in Kirchheim einen polnischen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Er hatte Türen- und Fensterelemente geladen, diese aber kaum gesichert.

Ein Gliederzug aus Polen, der aufgrund seines gepflegten äußeren Erscheinungsbildes zunächst nicht polizeilich auffällig erschien, erregte am Mittwoch dennoch die Aufmerksamkeit eines Kontrollteams des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei Bad Hersfeld. Denn die Beamten bemerkten eine große, scharfkantige Ausbeulung im hinteren Bereich der Plane. Sie hielten den Lastzug daher zur Kontrolle in Kirchheim an.

Dabei stellten die Kontrolleure dramatische Mängel bei der Ladungssicherung fest. Der Fahrer hatte diverse Tür- und Fensterelemente geladen. Diese waren lediglich in selbstgezimmerten Holzgestellen und auf gebastelten Paletten abgestellt. Insgesamt nur vier Spanngurte waren locker über die Ladung gelegt, da ein Festzurren der Gurte die Fenster und Türen zerstört hätte. Alle Spanngurte wiesen nach Angaben der Polizei erhebliche Garnbrüche auf und hätten schon längst ausgetauscht werden müssen.

Die einzelnen Packstücke waren mit einer transparenten Folie umwickelt, um die wiederum ein weißes Plastikband mit einer Schleife gebunden war. Dies stellte jedoch alles andere als eine adäquate Ladungssicherung dar, sondern erinnerte die Beamten mehr an eine Geschenkverpackung. Die Ausbeulung in der Plane kam zustande, da ein Packen der ungesicherten Türen durch die Fahrtbewegungen umgekippt war. Die Holzlatte in der Plane, die sie noch hielt, bog sich bedenklich nach außen, die selbst gebaute Halterung war bereits gebrochen.

Da es sich bei dem vorliegenden Aufbau um einen sogenannten Standard-Curtainsider handelte, hatte die Plane keine ladungssichernden Eigenschaften, sondern diente lediglich als Wetterschutz. Kaum auszudenken, wie diese Fahrt hätte enden können, wenn die Holzlatte gebrochen und die Plane durchgebrochen wäre.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit der ungesicherten Ladung untersagt. Zudem wird laut Polizei bei der Bußgeldstelle Kassel die Einziehung der Tat-Erträge, die die Halterfirma durch diese Beförderung eingenommen hat, in Höhe von 2500 Euro angeregt. (red/pgo)