Gleich zweimal innerhalb von einer Woche wurden bei Kirchheim illegal Heizöltanks entsorgt.

Das teilt die Polizei mit. Es handelt sich jeweils um einen Thermoplast-Heizöltank mit 1100 Liter Fassungsvermögen der Firma Roth. Das Herstellungsjahr ist 1974.

Einer der beiden Tanks wurde am Dienstag zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Ortsteil Reckerode auf dem Parkplatz Lange Heide gefunden. Der andere wurde am Mittwoch, 26. Juni, in der Feldgemarkung zwischen Kirchheim und Heddersdorf gefunden.

Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/9320 oder über die Onlinewache.

Rubriklistenbild: © Patrick Pleul/dpa