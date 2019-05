Kirchheim: Auffahrt auf Autobahn an der Ostseite gesperrt

Die Auffahrt auf die Autobahn 7 in Richtung Kassel und die Autobahn 4 ist an der Ostseite der Anschlussstelle Kirchheim vom 15. bis 28. Mai gesperrt. Das teilt Hessen Mobil mit.

Verkehrsteilnehmer, die von Kirchheim beziehungsweise der Tank- und Raststätte kommend in Richtung Norden unterwegs sind, folgen der Umleitungsbeschilderung U 14 bis zur Anschlussstelle Niederaula. Verkehrsteilnehmer, die von Kirchheim in Richtung Osten unterwegs sind, folgen der Umleitungsbeschilderung U 75 bis zur Anschlussstelle Bad Hersfeld. Das Nachtfahrverbot für Kraftfahrzeuge ab 3,5 Tonnen für die B 62 zwischen Bad Hersfeld und der Anschlussstelle A 7 Niederaula wird in der Zeit der Umleitung aufgehoben. red/dup