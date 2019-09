Kontrollaktion am Kirchheimer Dreieck: Jeder dritte Laster hatte gravierende Mängel

Im Blick der Polizei

+ © TVnews-Hessen Da staunten die Polizeibeamten nicht schlecht: Auf der Ladefläche dieses Sattelzugs wurden zwei Mähdrescher transportiert. © TVnews-Hessen

"Ein erschreckendes Ergebnis", so lautet die Zwischenbilanz einer bundesweiten Lkw- Großkontrolle, die am Donnerstag auch am Kirchheimer Dreieck stattfand.