Polizei stoppt Sattelzug mit „rutschigen“ Stahlplatten in Kirchheim

Tonnenschwere Gefahr

+ © TVnews Hessen Umladen: Zwei Schwerlastkräne waren notwendig, um die Stahlplatten anzuheben. © TVnews Hessen

Beamte der Autobahnpolizei Bad Hersfeld haben bereits am vergangenen Freitag einen mit 20 Tonnen Stahlplatten beladenen Sattelzug auf der A 7 bei Kirchheim aus dem Verkehr gezogen.

Kirchheim – Auf dem SVG-Parkplatz in Kirchheim stellten die Polizeibeamten dann mehrere Mängel an dem genehmigungspflichtigen Transport fest. Die Zugmaschine war nicht geeignet, da die Achslast auf der Antriebsachse erheblich überschritten war. Aber auch der Auflieger entsprach nicht den Vorschriften. So waren unter den Stahlplatten keine vollständigen Antirutschmatten vorhanden. Letztendlich waren die Stahlplatten nicht ausreichend gesichert. Dem Fahrer wurde daher die Weiterfahrt erst einmal untersagt. Der Spediteur wurde aufgefordert, ein geeignetes Ersatzfahrzeug zu stellen und die Fracht umzuladen.

Am frühen Dienstagnachmittag traf das Ersatzfahrzeug in Kirchheim ein und zwei Schwerlastkräne mit einer Traglast von 65 und 70 Tonnen wurden bereitgestellt. Mit den Kränen wurde die Ladung angehoben und die Zugfahrzeuge ausgetauscht.

Nach der Umladung wurde das Gespann erneut auf die Zulässigkeit überprüft. Der Auflieger war nach dem Tausch vorschriftenkonform. Der Sattelzug durfte aber immer noch nicht losfahren, da die Achslast auf der Antriebsachse der neuen Zugmaschine noch immer zu hoch war. Auch durch mehrfaches Umsetzen der Ladung war keine bessere Gewichtsverteilung zu erreichen.

Zurzeit steht der Auflieger noch immer auf dem Rasthof, da der Spediteur nunmehr eine dreiachsige Zugmaschine mit einer höheren Achslast besorgen muss. Durch die falsche Verladung und dem nicht genehmigungskonformen Transport erwartet Fahrer, Spediteur und Verlader ein insgesamt fünfstelliges Bußgeld. Hinzu kommen noch die nicht unerheblichen Kosten für den Einsatz von zwei Schwerlastkränen. (YK)