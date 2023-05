Kirchheimer Dreieck bleibt Bau- und Staustelle

Von: Daniel Göbel

Derzeit laufen im Zuge der grundhaften Erneuerungen der Autobahnen rund um das Kirchheimer Dreieck im Teilabschnitt „Erhaltung A 7 West Fahrtrichtung Süd“ auf Hochtouren. © Autobahn GMBH

Der seit fast acht Jahren laufende Aus- und Umbau der Autobahnen rund um das Kirchheimer Dreieck dauert länger als geplant.

Kirchheim – Der Aus- und Umbau der Autobahnen rund um das Kirchheimer Dreieck läuft seit nunmehr fast acht Jahren. Ursprünglich sollte der Ausbau im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden. Das wird jedoch nicht der Fall sein, erklärt die Autobahn GmbH, die die Zuständigkeit im Jahr 2021 von Hessen Mobil übernommen hatte. Laut Joachim Schmidt, Sprecher der Autobahn GmbH Niederlassung Nordwest, ist die Fertigstellung der Westseite nun für das Frühjahr 2025 geplant. Bereits zuvor hatte die GmbH das Bauende für Ende 2024 angekündigt.

Hessen Mobil hatte damals das Jahr 2023 als Abschluss anvisiert. „Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht bekannt, dass weitere Brückenbauwerke in das Gesamtprojekt des Kirchheimer Dreiecks integriert werden müssen“, erklärt Schmidt.

Ab Frühjahr 2025 soll dann die Grundsanierung der Ostseite erfolgen. Das Bauvorhaben umfasse die grundhafte Erneuerung der A 7 in Fahrtrichtung Nord, den Neubau von Lärmschutzmaßnahmen, die Erneuerung von Entwässerungsanlagen und Fahrzeugrückhaltesysteme sowie die Erneuerung von Bauwerken. Momentan liefen dafür bereits die Ausschreibungen.

Aktuell sind die Arbeiten im Teilabschnitt „Sanierung der A 7 West – Fahrtrichtung Süd“ in vollem Gang. Dies umfasst die Umbauten der Verkehrsführung, den Neubau von Lärmschutzmaßnahmen, die Erneuerung von Entwässerungsanlagen und Fahrzeugrückhaltesysteme, die Erneuerung von Bauwerken sowie die Verlängerung des Auffahrtbereichs auf die A 7 in Fahrtrichtung Süd.

„Hier müssen wir bedenken, dass die Aufrechterhaltung des fließenden Verkehrs von rund 140 000 Fahrzeugen pro Tag stets gewährleistet sein muss“, erläutert Schmidt. Daher sei die Sanierung der A 7 West in Fahrtrichtung Süd in sechs Bauphasen unterteilt worden mit 23 Baufeldern und 73 Baustellenverkehrsführungen.

Hintergrund der baulichen Optimierungen ist, bestehende Einengungen mit kurzen Verflechtungsbereichen zu beseitigen. Auch die Verschiebung der Ausfahrt Kirchheim nach Norden soll der Entflechtung der Verkehrsströme dienen. Der Umbau der A 4 erstreckt sich über eine Länge von rund 1,3 Kilometer, der Umbau der A 7 über rund zwei Kilometer. Parallel soll die Lärmsituation für die Wohnbebauung östlich und westlich der A 7 durch Wände und Wälle sowie durch offenporigen Asphalt verbessert werden.

Im Bereich der Verbindungsrampen Bad Hersfeld-Kirchheim und Bad Hersfeld-Kassel sind Asphaltverbreiterungen für die Baustellenverkehrsführungen nötig. Im Bereich parallel zur Breslauer Straße in Kirchheim erfolgt die Vorverlegung des Ausfahrtsbereiches Kassel-Kirchheim. Das in der Schulstraße bereits errichtete Bauwerk wird an den Streckenbau angeschlossen. Dies ermöglicht eine zusätzlich Direktverbindung zur A 7 unmittelbar auf der linken Spur der A 4. (Daniel Göbel)