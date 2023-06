Kleinlaster fährt ungebremst auf Autotransporter: A4 zeitweise voll gesperrt

Bei einem heftigen Unfall auf der A4 bei Bad Hersfeld kippt ein Lkw um. Die Autobahn muss teilweise voll gesperrt werden.

Bad Hersfeld - Am Sonntagnachmittag wurden die Feuerwehr aus Bad Hersfeld, Rettungswagen und die Autobahnpolizei gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A4 kurz vor der Abfahrt Friedewald in Fahrtrichtung Osten alarmiert.

Bei einem Unfall auf der A4 kippt ein Lkw um. © TVnews-Hessen

Wie die Polizei an der Unfallstelle mitteilte, befuhr ein rumänischer Kleintransporter, der auf einem Anhänger einen PKW mitführte, aufgrund der Steigung vor der Abfahrt Friedewald auf dem rechten von drei Fahrstreifen langsam bergauf. Der Fahrer eines dahinter ebenfalls in Richtung Osten fahrende Kleinlaster aus Rumänien übersah aus bisher ungeklärter Ursache das langsam fahrende Gespann und fuhr fast ungebremst in den Anhänger mit PKW.

Unfall auf A4: Fahrer des Kleinlasters verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinlaster nach rechts in den Flutgraben geschleudert und kippte auf die Beifahrerseite. Der auf dem Anhänger befindliche PKW rutschte teilweise seitlich vom Anhänger. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Kleinlasters verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren werden. Die Insassen des Autotransporters blieben unverletzt.

Die Feuerwehr kümmerte sich nach dem Unfall auf der A4 um die Fahrzeuge. © TVnews-Hessen

Die Feuerwehr aus Bad Hersfeld sicherte die Unfallstelle, machte die unfallbeteiligten Fahrzeuge für den Abschleppvorgang stromlos und reinigten die Unfallstelle von umherliegenden Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Neben der Feuerwehr waren auch ein Notarzt und die Autobahnpolizei aus Bad Hersfeld an der Unfallstelle. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A4 in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von zwei Kilometern Länge. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. (jk)

