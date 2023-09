Kliniken und Mediziner im Kreis Hersfeld-Rotenburg nutzen bereits die Telemedizin

Von: Daniel Göbel

Digitale Kommunikation: Telemedizin ermöglicht Arztgespräche, ohne das dieser vor Ort ist. Im klinischen Bereich wird die Technik bereits in verschiedenen Bereichen eingesetzt. © symbolFoto: Christin Klose/dpa

Telemedizin ermöglicht es, mit audiovisueller Technik trotz räumlicher Trennung Diagnostik und medizinische Notfalldienste anzubieten. Das nutzen auch Ärzte und Kliniken im Kreis.

Hersfeld-Rotenburg – Telemedizin ermöglicht es, mit audiovisueller Technik trotz räumlicher Trennung Diagnostik und medizinische Notfalldienste anzubieten. Das Bundesgesundheitsministerium will das Angebot weiter ausbauen. So können etwa seit 2022 auch Leistungen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes per Videosprechstunde erbracht werden. Im ländlichen Raum sei Telemedizin ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung.

Auch das Kreis-Klinikum in Bad Hersfeld setzt auf diese digitalen Möglichkeiten.

„Wir setzen die Telemedizin im Bereich der Radiologie-Befundung, zum Arzt-Arzt-Austausch im Bereitschafts- und Rufdienst, in der Interaktion zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme, dem Tumorboard oder beispielsweise auch in elektronischen Sprechstunden ein“, sagt Dr. Dalibor Bockelmann, Medizinischer Direktor am Kreisklinikum. In der täglichen Routine ließe sich telemedizinisch eine Vielzahl von Aspekten durch die schnelle Weitergabe von Befunden, Informationen und Behandlungsdaten sehr gut abbilden.

Das sehen auch die niedergelassenen Hausärzte im Kreis ähnlich, berichtet Dr. Martin Ebel, Sprecher der Hausärzte im Kreis. „In unserem Arbeitsalltag spielt die Telemedizin keine große Rolle.“ Der direkte Kontakt zum Patienten liefere die meisten Informationen in Sachen Krankheitsverlauf. „Das kann eine Kamera und ein Mikrofon nur bedingt ersetzen.“

Anders sehe es im klinischen Alltag aus. „Wenn dort ein Patient notfallmäßig aufgenommen wird und kein Neurochirurg vor Ort ist, können auch Bilder übermittelt und von einem Experten bewertet werden, der nicht im Haus ist“, sagt Ebel.

Besonders im ländlichen Raum müsse man gut vernetzt sein, sagt Dr. Martin Oechsner, Medizinischer Geschäftsführer am Kreiskrankenhaus Rotenburg. „Wir haben nicht alle Abteilungen vor Ort, daher setzte man auf Telemedizin. Als Beispiel nennt Oechsner das Tumorboard, bei dem per Videokonferenz Pathologen aus Kassel oder Strahlenexperten aus Fulda über Befunde beraten können. (Daniel Göbel)