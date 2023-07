Förderzusage für Klinikbau in Bad Hersfeld: Land und Bund zahlen 120 Millionen Euro

Von: Clemens Herwig

So soll er aussehen: Der Neubau des Klinikums in Bad Hersfeld, hier die Sicht auf den Hauteingang. © /Zeichnung: Klinikum /NH

Nun ist es offiziell: Der Klinikneubau am Seilerweg in Bad Hersfeld wird mit insgesamt 120 Millionen Euro unterstützt.

Hersfeld-Rotenburg – Das bestätigte Landrat Torsten Warnecke (SPD) am Montag im Anschluss an die Kreistagssitzung auf Nachfrage unserer Zeitung, nachdem seine Antwort auf eine Anfrage von UBL/Bürgerherz im Gremium zunächst noch vager ausfiel.

Es gebe „grundsätzliche Förderzusagen“ von Bund und Land, die jeweils 60 Millionen Euro beisteuern, so Warnecke, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des kreiseigenen Klinikkonzerns ist. Derzeit liefen Terminabsprachen mit dem Hessischen Sozialministerium für eine zeitnahe Bescheidübergabe in „würdigem Rahmen“ – Minister Kai Klose sei herzlich eingeladen.

Damit dürfte sich für viele Beobachter ein Fragezeichen auflösen, das sich bei der Konzentration der kreiseigenen Akutmedizin in der Kreisstadt hartnäckig gehalten hatte. Gestellt wurde der Förderantrag im Frühjahr 2022. Am Klinikum soll es künftig 636 Betten (bisher 560) geben. Mit einer Nutzfläche von 17 000 Quadratmetern verteilt auf sechs Geschosse entstehe ein modernes Notfallzentrum, heißt es vom Klinikum. Die Bauarbeiten könnten zum Jahreswechsel beginnen – ausschlaggebend sei die Baugenehmigung, derzeit befinde sich der Neubau im Planungsstand. Ein positiver Fördermittelbescheid sei „ein wesentlicher Baustein zur Neuausrichtung der medizinischen Versorgung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und schafft die wirtschaftliche Grundlage zur Bündelung der Akutmedizin am Standort Bad Hersfeld“, so Geschäftsführer Rolf Weigel.

Vorerst keine zusätzliche Finanzspritze nötig UBL/Bürgerherz wollte auch wissen, wie groß die Finanzspritzen des Kreises für sein Klinikum in den kommenden drei Jahren werden. Landrat Warnecke verwies darauf, dass kurzfristige Kredite besonders teurer ausfallen, er aber nicht in der Glaskugel lesen wolle. Im Kreishaushalt 2023 wurden 30 Millionen Euro zur Unterstützung des Betriebs beschlossen, die auch gezahlt wurden, sagt Geschäftsführer Weigel auf Nachfrage. Dass darüber hinaus eine Finanzspritze nötig werde, zeichne sich bis einschließlich ersten Quartals 2024 nicht ab.

Die Höhe der Gesamtinvestitionen bezifferte das Klinikum im Anfang Mai gestellten Bauantrag auf „über 170 Millionen Euro“, zuvor war im Kreistag bereits von knapp 200 Millionen Euro die Rede. Weigel erklärt die Differenz auf Nachfrage damit, dass bei der Vorstellung im Kreistag bereits Anregungen aus der Kommunalpolitik für eine nachhaltige energetische Bauweise berücksichtigt seien. Ähnlich argumentierte auch der Landrat während der Sitzung: Nach derzeitigem Stand werde die Baukostensteigerung – das Klinikum hatte 172 Millionen Euro förderfähige Kosten angemeldet – „im Rahmen bleiben“.

Wie ebenfalls Montag bekannt wurde, haben sich Bund und Länder bei der Krankenhausreform geeinigt. Sie wird auch Auswirkungen auf die Zukunft das Klinikums haben. (Clemens Herwig)