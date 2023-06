Kohlhäuser bemängeln fehlende Kommunikation der Stadt

Von: Laura Hellwig

Teilen

Hier soll bald ein neues Haus stehen: Am Ortseingang von Kohlhausen, links an der Bornbergstraße (geradeaus hoch) soll der Neubau entstehen. © Laura Hellwig

Am Ortseingang des Bad Hersfelder Stadtteils Kohlhausen soll ein Neubau entstehen – ein rund zehn Meter hohes Dreifamilienhaus.

Kohlhausen – Weil weder Nachbarn noch Ortsbeirat über diese Pläne informiert wurden, gibt es Unmut im Dorf. Sorge hat man außerdem darüber, dass das große Haus nicht in das Erscheinungsbild des Dorfes passt. In der zweiten öffentlichen Ortsbeiratssitzung in diesem Jahr stand deshalb das Thema Neubau eines Dreifamilienhauses auf der Tagesordnung. Bürgermeisterin Anke Hofmann und Johannes van Horrick, Fachbereichsleiter Technische Verwaltung, standen den Kohlhäusern, allen voran der zukünftigen Nachbarin des Mehrfamilienhauses, Rede und Antwort. Ortsvorsteher Thomas Daube moderierte den Dialog. Neben des Ortsbeirats waren außerdem rund 15 Besucher ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen.

Geplant ist der Neubau mit einer Grundfläche von 176 Quadratmetern und einer Höhe von 9,63 Metern auf einem Grundstück an der Bornbergstraße.

Konsens in den Stellungnahmen der Stadt war an diesem Abend, dass der Neubau sich im rechtlichen Rahmen bewege und genehmigt wurde. Deshalb sei auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht vorgesehen, so van Horrick. Um alle Zweifel zu beseitigen, habe van Horrick zusätzlich die Obere Bauaufsicht eingeschaltet – die die Sache ebenfalls für rechtlich zulässig befunden hat.

Bewegt hat die Anwohner auch die Frage nach Parkflächen sowie das Einfügen des Hauses in das optische Erscheinungsbild des Dorfes und des historischen Dorfkerns. Auf dem Grundstück seien eine Garage und vier weitere Stellplätze vorgesehen, so wie es der rechtliche Rahmen vorgibt, erklärte van Horrick auf Nachfrage der Kohlhäuser. Der private Bauherr habe zunächst ein Flachdach für sein Haus geplant. In Kohlhausen hat der Großteil der Häuser aber ein Satteldach, weshalb man sich mit dem Bauherren auf ein Pulkdach einigen konnte. Van Horrick erklärte, dass Hausbauer viel Spielraum haben und „Schönheit keine Rolle spielt“.

Weil die Familie der direkten Nachbarin aber dennoch der Ansicht war, dass das Haus, so wie es geplant ist, nicht in die Ansicht des Dorfes passe, hat Anke Hofmann ein Vier-Augen-Gespräch vorgeschlagen. Hiervon erhofft sich die Nachbarin, dass man eine Lösung findet, wie sich der Neubau doch noch in die Umgebung einfügen kann. Einig war man sich an diesem Abend aber, dass man sich über Zuwachs in Kohlhausen freue und nicht grundsätzlich gegen einen Neubau sei.

Im Anschluss an die etwa 30-minütige Debatte verkündete der Ortsvorsteher, dass die vom Leader-Programm geförderten Waldsofas bald am Gänserasen – dem Fuldaufer in Kohlhausen – aufgestellt würden.

Außerdem solle dort die kleine Insel hergerichtet, ein Rettungsring sowie eine Hunde-Station angebracht werden.

Von Laura Hellwig