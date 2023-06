Kommunaler Solarpark: Gemeinde Wildeck soll Risiko, Finanzierung und Standort klären

Von: Thomas Klemm

Einen Solarpark unter kommunaler Federführung soll in Wildeck entstehen. Die Prüfung möglicher Standorte steht aber noch am Anfang. Unser Symbolfoto zeigt einen großen Solarpark in Lohfelden. © Holger Schindler

Unter Federführung der Gemeinde soll in einem Solarpark in Obersuhl Strom erzeugt werden, dessen Erlös der gesamten Einwohnerschaft zugutekommt. Wie? Das muss sich noch zeigen.

Wildeck – „Dieses Projekt, was wir hier in Wildeck im vergangenen Jahr angestoßen haben, ist ein Pilotprojekt des Landes Hessen. Wir werden hier sehr intensiv durch die Landesenergieagentur Hessen unterstützt, wofür ich sehr dankbar bin“, betonte Bürgermeister Alexander Wirth während der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Viele Schritte sind noch nötig, bis das Stromgeld, in welcher Form auch immer, in die Taschen der Wildecker fließen kann. „Unser Strompreis wird auf jeden Fall gesenkt werden können. Und alle sollen Gewinner sein“, sagte Wirth.

Erste Schritte dazu sind getan. Bei der Parlamentssitzung wurden den Abgeordneten der Entwurf eines möglichen Geschäftsplanes vorgelegt sowie drei Kalkulationen, die unter vorsichtigen, mittel und optimistschen Prämissen erstellt wurden. Die Gemeindevertreter nahmen „die vorgelegten Kalkulationen und Wirtschaftslichkeitsberechnungen als Ausgangsbasis“ zur Kenntnis und beauftragten den Gemeindevorstand, „weitere Vorbereitungen zur unternehmerischen Beteiligung an dem Solarpark auf gemeindeeigenen Flächen vorzunehmen“. Das Ganze per Abstimmung über den eingebrachten diesbezüglichen Tagesordnungspunkt.

Die Abgeordneten von SPD, FWG, CDU und FDP votierten geschlossen dafür. Nur die beiden Bündnisgrünen hatten Bedenken. „So sehr wir den Prozess als solchen begrüßen, so wenig einverstanden sind wir mit dem vorliegenden Vorschlag, erklärte Fraktionsvorsitzende Martina Selzer. „Einhundert Prozent Gemeindebeteiligung beispielsweise halten wir für ein hochriskantes Unternehmen.“ Die Grünen enthielten sich deshalb bei der Abstimmung. „Die Bürger wollen davon profitieren. Der Beschlussvorlage können wir also nur zustimmen“, entgegnete ihnen SPD-Fraktionschef Armin Körzell.

Bürgermeister Wirth: Sind noch ziemlich am Anfang des Prüfverfahrens

Als gemeindeeigene Flächen für den Solarpark schweben dem Bürgermeister beispielsweise die Wasserschutzgebiete in der Gemarkung oder die alte Deponie vor. „Wir sind aber noch ziemlich am Anfang des Prüfverfahrens“, erklärt er dazu. „Bezüglich der geplanten Flächen haben wir keine favorisiert, die aus der produktiven Nutzung der Landwirtschaft entfallen würden“, betont Wirth während der Parlamentssitzung.

Die Gemeindeverwaltung ist nach dem Parlamentsbeschluss mit mehreren Aufträgen in Sachen Solarpark ausgestattet worden. Sie solle Vorsorge treffen, damit auch bei vorsichtigem Szenario der Gemeinde kein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Sie solle außerdem Verhandlungen mit Banken zur Finanzierung des Vorhabens aufnehmen und die Fördermittel-Frage klären.

Außerdem soll ein konkretes gesellschaftsrechtliches Konstrukt erstellt werden, welches mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund abzustimmen sei.

Und nicht zuletzt sollen Verhandlungen mit Projektentwicklern und Flächeneigentümern aufgenommen beziehungsweise weitergeführt werden. Auch die „abschließende Priorisierung aller Flächen“ ist gewünscht, und zwar bis zur nächsten Sitzung des Gemeindeparlaments im Juli. (Thomas Klemm)