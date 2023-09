Kommunalpolitiker hoffen auf eine Bahnunterführung in Unterhaun

Von: Mario Reymond

Diskussion: Haunecker Kommunalpolitiker haben mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Brand aus Fulda über einen neuen Bahnübergang für Unterhaun gesprochen. Favorisiert wird von den Hauneckern dabei aber wohl eher eine kostenintensive Unterführung. © Mario Reymond

Politiker aus Hauneck haben sich am Bahnübergang in Unterhaun getroffen, um die künftige Verkehrsführung über die oder unter der Bahntrasse hindurch zu beraten.

Hauneck – Vertreter der politischen Gremien der Gemeinde Hauneck haben sich am vergangenen Montagabend auf Einladung der CDU-Fraktion am Bahnübergang in Unterhaun getroffen, um die künftige Verkehrsführung über die oder unter der Bahntrasse hindurch zu beraten.

Mit dabei der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brand aus Fulda, der in seiner Funktion als Abgeordneter in der Bundeshauptstadt auch Mitglied in den beiden Bahndialogforen zu den Strecken Fulda-Hanau und Fulda-Gerstungen ist.

Der einspurige Bahnübergang in Unterhaun beschäftigt die Haunecker Kommunalpolitiker schon seit vielen Jahren. Mittlerweile darf das Bauwerk nur noch von Fahrzeugen mit einem maximalen Gewicht von sechs Tonnen befahren werden.

Bereits von drei Jahren hatte die Gemeindevertretung einen Beschluss gefasst, eine Veränderung herbeiführen zu wollen. Dabei kristallisierten sich aus insgesamt sechs Vorschlägen zwei heraus, die es zur Umsetzung schaffen könnten. Einmal eine Unterführung für Fahrzeuge mit einer Höhe von maximal 3,60 Meter. Diese Unterführung würde oberhalb der Haune verlaufen und unter dem Gleiskörper hindurchführen.

Vor drei Jahren waren die Verantwortlichen um Ex-Bürgermeister Harald Preßmann von Gesamtkosten in Höhe von 31,8 Millionen Euro ausgegangen. Der Gemeindeanteil hätte seinerzeit bei rund drei Millionen gelegen. Für ein neues Brückenbauwerk und eine zweispurige Überfahrt sowie eine Spur für Radfahrer wären seinerzeit 6,2 Millionen Euro fällig gewesen.

Mittlerweile favorisieren die Haunecker eine Unterführung, da sich die finanziellen Voraussetzungen verändert hätten. Jetzt würden laut Arno Seegebarth (CDU) die Kosten zur Hälfte von der Bahn, zu einem Drittel vom Bund und zu einem Sechstel vom Land Hessen getragen. Problem: Die Bahn fordert eine Durchfahrtshöhe von 4,50 Metern. Vorteil einer Unterführung: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei würden im Falle eines Einsatzes nicht minutenlang vor verschlossenen Schranken stehen. Diese Standzeiten würden sich mit zunehmendem Bahnverkehr in naher Zukunft ohnehin deutlich erhöhen.

Und bei der von den Kommunalpolitikern offensichtlich favorisierten Tunnellösung wäre die Gemeinde in der Unterhaltungspflicht. Da das Bauwerk direkt über der Haune verlaufen würde, müssten für den Hochwasserschutz Pumpen installiert werden. Diese und alle anderen mit dem Bau einhergehenden Folgekosten würden auf die Gemeinde Hauneck entfallen.

Mit dem Abgeordneten Brand wurden daher viele einzelne Details besprochen, die dieser nun in seinem Notizheft mit nach Berlin tragen wird. So auch die Möglichkeiten des Lärmschutzes entlang der Bahnlinie, der mögliche Verzicht auf einen der beiden Bahnübergänge in Oberhaun und Unterhaun samt Neubau eines einzigen Übergangs oder einer Unterführung sowie die Hoffnung einen Bahnhalt auf Gemeindegebiet.

Wie auch immer: Für die kommende Sitzung der Gemeindevertretung hat die CDU einen Antrag vorbereitet, der sich mit der Thematik Bahnunterführung und Erneuerung der Haunebrücke in Unterhaun befassen wird. (Mario Reymond)