Kommunen im Kreis Hersfeld-Rotenburg haben genug Helfer für die Wahlen am 8. Oktober

Am 8. Oktober wird in Hessen gewählt. © Helmut Fricke/dpa

Am 8. Oktober ist in Hessen Landtagswahl und in drei Orten im Kreis Hersfeld-Rotenburg werden Bürgermeister neu gewählt. Für die Urnengänge haben die Kommunen ausreichend Helfer.

Hersfeld-Rotenburg – Am 8. Oktober ist in Hessen Landtagswahl und in drei Orten im Landkreis Hersfeld-Rotenburg werden zudem die Bürgermeister neu gewählt. Da bedarf es zahlreicher Wahlvorstände und Wahlhelferinnen und -helfer. Die in dieser Hinsicht eigenverantwortlichen Städte und Gemeinden nutzen verschiedene Möglichkeiten, um die Wahlvorstände in geforderter Weise besetzen zu können.

Es wird auf die Mitarbeit der Fraktionen und der Ortsbeiräte gesetzt, gern aber auch auf das Personal aus den Rathäusern zurückgegriffen. Und in Heringen beispielsweise lockt man mit Gutscheinen als Bonus für die Freiwilligen.

„Wir schreiben im Vorfeld immer unsere Fraktionen an, damit sie Wahlhelfer akquirieren. Die Briefwahl-Zentren besetzen wir größtenteils mit Personal aus dem Rathaus. Wir fragen aber auch die Ortsbeiräte an, ob sie Personal stellen können“, erklärt der Wahlleiter der Stadt Heringen, Kai Adam. Die rund einhundert Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekomme man so immer zusammen.

„Wer Interesse hat, als Wahlhelfer zu arbeiten, kann sich gern melden“, sagte die Wahlleiterin von Bebra, Isabel Steinbach. Das stärke den Pool, aus dem das Personal für die Wahlbezirke rekrutiert werde. Bei der Landtagswahl gebe es in der Biberstadt übrigens neue Wahlbezirke, teilte sie mit. „Die Zahl der Wahlbezirke in der Kernstadt reduziert sich von neun auf sieben. Im Stadtteil Breitenbach gibt es künftig nur noch ein Wahllokal, und in Weiterode kann man künftig nur noch in zwei statt drei Wahllokalen seine Stimme abgeben.“ Die Neueinteilung beruhe auf dem Bestreben, die Anzahl der Wahlberechtigten in den Wahllokalen etwa gleich zu halten. „Durch die Reduzierung werden auch weniger Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt.“

In der Nachbarstadt Rotenburg ist man in der guten Lage, über mehr solcher Helferinnen und Helfer zu verfügen, als man am Wahltag benötigt. „Es gibt bei uns mittlerweile eine Warteliste“, erklärte der Wahlleiter, Dirk Aschenbrenner.

In der Kreisstadt Bad Hersfeld müssen 24 Wahlbezirke sowie acht Briefwahlbezirke mit jeweils sieben bis acht Leuten besetzt werden. Macht in Summe zwischen 224 und 256 Frauen und Männer, die benötigt werden. „Wir haben alle, die wir dafür benötigen, schon angeschrieben, aber wegen der Urlaubszeit noch nicht von allen eine Rückmeldung erhalten“, informierte Wahlleiter Fabian Claus. » (Thomas Klemm)

