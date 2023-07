Komödie im Bad Hersfelder Eichhof regt zum Nachdenken an

Von: Daniel Göbel

Wohnzimmer im Innenhof von Schloss Eichhof: In dieser Kulisse erleben die Besucher einen Abend unter Freunden, der anders verläuft als geplant. © Steffen Sennewald

Die Komödie „Nein zum Geld!“ feiert am Freitag als letztes Stück der Bad Hersfelder Festspiele seine Premiere im Schloss Eichhof.

Bad Hersfeld – Richard passiert das, wovon jeder insgeheim träumt: Er gewinnt im Lotto. Und das in einem unvorstellbaren Maß: Sage und schreibe 160 Millionen Euro hat er sich durch die Zahlen, auf die schon sein Vater stets gesetzt hat, erspielt. Doch Richard will den Gewinn nicht einlösen. Er sagt „Nein zum Geld!“.

Denn eigentlich ist Architekt Richard mit seinem Leben vollkommen zufrieden. Er glaubt, dass eine solche Menge Geld nur Probleme mit sich bringen würde. Um seine Entscheidung zu verkünden, lädt Richard gemeinsam mit seiner Ehefrau Claire seine Mutter Rose und seinen besten Freund und Chef Etienne zum Grillabend ein. Die reagieren natürlich völlig fassungslos. Es entspinnt sich eine Diskussion um Glück und Geld, und es beginnt eine intensive Suche nach dem Lottoschein. Wenn Richard ihn nicht einlösen will, dann eben die anderen – so der Plan.

Die Bad Hersfelder Festspiele präsentieren mit der französischen Komödie in der Inszenierung von René Heinersdorff ein leichtfüßiges Stück mit vielen Gags – auch mit regionalem Bezug. Die Frage, die über allem schwebt: Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Oder genauer gesagt: Was brauchen wir NICHT, um glücklich zu sein?“ Die Zuschauer werden sich prächtig amüsieren. Das fällt in diesem Jahr auch durch die neue, bequemere Bestuhlung etwas leichter.

Auch die Rollen hat Heinerssdorff hochkarätig besetzt: Pascal Breuer, der den Lottogewinner Richard verkörpert, spielte zum Beispiel am Bayerischen Staatsschauspiel, am Gärtnerplatztheater, an der Komödie im Bayerischen Hof sowie an den Komödien Düsseldorf, Frankfurt, Essen, Berlin, Köln und München. Auch in Film und Fernsehen ist er häufig zu sehen: zum Beispiel in „Eurocops“, „Diese Drombuschs“, „Medicops“, „Zeit der Erkenntnis“, „Die Küstenwache oder auch in „Soko Kitzbühel“, „SOKO 5113“ und „Café Meineid“.

Vielen bekannt ist natürlich auch Kathrin Ackermann (Richards Mutter Rose). Sie tritt nicht zum ersten Mal in Bad Hersfeld auf: Sie war im Jahr 2016 in Gil Mehmerts „Cabaret“ Fräulein Schneider in der Stiftsruine. Sie ist einem Millionenpublikum durch ihre Rolle im „Tatort“ bekannt: Sie spielte viele Jahre lang die Mutter der Ermittlerin Charlotte Lindholm, dargestellt von ihrer wirklichen Tochter Maria Furtwängler.

Richards Ehefrau wird von Alexandra Kamp gespielt. Einem Millionenpublikum bekannt wurde sie in der weiblichen Hauptrolle im Kinofilm „Horst Schlämmer – Isch kandidiere“ von und mit Hape Kerkeling. Ihre Karriere startete nach ihrem Schauspielstudium in New York mit ihrem Kinodebüt 1998 in dem französischen Film „Riches, Belles et Cruelles“ mit Claudia Cardinale in der Hauptrolle. Es folgten neben vielen Bühnenrollen zahlreiche Fernsehrollen, darunter auch Serienrollen wie in „Wilde Engel“, Dr. Klein“ oder „Tierärztin Dr. Mertens“.

Der Vierte im Bunde ist Richards Freund und Chef Etienne, gespielt von Sebastian Goder. Er war zunächst an den Münchner Kammerspielen engagiert und arbeitete dort mit Regisseuren wie Dieter Dorn, Robert Wilson, Alexander Lang und Armin Petras zusammen. Seit 1997 ist er freiberuflich tätig, entdeckte seine Liebe zur Komödie und tritt in ganz Deutschland auf. Außerdem übernahm er viele Rollen in Fernsehproduktionen wie „Die Rosenheim-Cops“, „Über die Grenze“, „Hubert und Staller“ und mehr.

(Von Daniel Göbel)